Лэнс Стролл

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Перес впервые в карьере выиграл гонку Формулы 1
#Серхио Перес
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Канадец Стролл впервые в карьере выиграл поул в Формуле 1. Но чуть не потерял победу из-за расследования
#Лэнс Стролл
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