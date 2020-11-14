Лэнс Стролл
Формула 1
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Серхио Перес
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#Лэнс Стролл #Формула 1 #Макс Ферстаппен #Серхио Перес

Канадец Стролл впервые в карьере выиграл поул в Формуле 1. Но чуть не потерял победу из-за расследования

2 часа назад
Александр Плеханов

твиттер Формулы 1

Так завершилась квалификация Гран-при Турции в Формуле 1:

  1. Лэнс Стролл, «Рейсинг Пойнт»
  2. Макс Ферстаппен, «Ред Булл»
  3. Серхио Перес, «Рейсинг Пойнт»

Неожиданность случилась из-за дождя, который накрыл «Стамбул-Парк» во время квалификации. Заезд дважды останавливался красными флагами. В таких условиях ничего не сделали Хэмилтон (6 место) и Боттас (9 место), хотя именно они обычно боролись за первые места в квалификации. Льюис Хэмилтон по-прежнему остается лидером сезона и даже рад шестому месту.

Лэнсу Строллу 22 года. До этого он никогда не выигрывал поул в квалификации гонок Формулы 1. Теперь Стролл стал еще и первым канадцем с 1997 года, который победил в квалификации. Он уже назвал победу в Турции одним из важных моментов в карьере. И сказал такое: «Мы вообще не выглядели конкурентоспособными в заключительной практике».

Макс Ферстаппен в момент этих слов сидел у стены. Так он переживал из-за второго места:

Так Стролл реагировал на победу в твиттере: «Не так важно, сколько раз вас сбивали с ног. Важно, сколько раз вы встаете обратно. Большое спасибо всей команде. Что за день». Один из первых комментариев: «Вы же понимаете, что вашу победу расследуют?» Фанаты рассуждали, что он выбрал для твита не очень подходящее время.

Autosport первым написал, что с его победой все не так просто. Стюарды якобы увидели нарушение в момент быстрейшего круга. Тогда Серхио Перес вылетел с трассы. Возвращался под желтыми флагами – на том участке нельзя было гнать на полной скорости. Дальше – загадка. Стролл вроде бы сбавил скорость, но все равно показал лучшее время. Или не сбавил?

Все-таки сбавил. Стюарды еще раз пересмотрели все показатели по его кругу и пришли к выводу, что Стролл ничего не нарушал. Объяснение такое: «Он явно сбросил газ, вошел в поворот, а уже затем набрал скорость. Ускорился, когда место происшествия было позади. Времена сектора это не показывают, потому что трасса подсыхала. Каждый круг был быстрее предыдущего».

Против Стролла в этой ситуации была его репутация. До этого он уже попадал в скандалы и аварии в Формуле 1:

Во время Гран-при Португалии он выезжал за пределы трассы и столкнулся с Ландо Норрисом. Тот психовал: «Стролл вообще не учится на ошибках. Надо держаться от него подальше.

На тренировочной практике в Португалии Стролл сталкивался с Ферстаппеном. Тогда гонщик «Ред Булл» ожидал, что его пропустят вперед. Этого не произошло – они поругались.

Гонка на Гран-при России закончилась для Стролла уже на первом круге:

Гран-при Тосканы. Стролл продержался 44 круга, а потом улетел в барьер:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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