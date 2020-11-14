Канадец Стролл впервые в карьере выиграл поул в Формуле 1. Но чуть не потерял победу из-за расследования

Так завершилась квалификация Гран-при Турции в Формуле 1:

Неожиданность случилась из-за дождя, который накрыл «Стамбул-Парк» во время квалификации. Заезд дважды останавливался красными флагами. В таких условиях ничего не сделали Хэмилтон (6 место) и Боттас (9 место), хотя именно они обычно боролись за первые места в квалификации. Льюис Хэмилтон по-прежнему остается лидером сезона и даже рад шестому месту.

Лэнсу Строллу 22 года. До этого он никогда не выигрывал поул в квалификации гонок Формулы 1. Теперь Стролл стал еще и первым канадцем с 1997 года, который победил в квалификации. Он уже назвал победу в Турции одним из важных моментов в карьере. И сказал такое: «Мы вообще не выглядели конкурентоспособными в заключительной практике».

Макс Ферстаппен в момент этих слов сидел у стены. Так он переживал из-за второго места: