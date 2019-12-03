Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?

Что вообще означает «Формула 1»? Что, есть вторая или третья?

Да, есть: полная вертикаль гоночных серий, которые проводит ФИА (аналог ФИФА в футболе), включает Формулу 2, Формулу 3 и даже Формулу 4. Первая реакция – все логично, Формула идет как общее название гонок, а номер отвечает за место в иерархии.

Но все сложнее: спускаемся к истории.

Первые гра-при проводились еще в начале XX века, но после начала Второй мировой войны гонки прекратились. Когда в 1946 году вернулись к их обсуждению, стало понятно, что технологический прогресс сделал машины слишком отличающимися друг от друга, и одно успешное решение отдельной команды способно сделать гонки скучными и неинтересными.

Нет, технические регламенты существовали и раньше, но после войны ФИА все пересмотрела и написала новые правила с нуля. Общий список критериев, которым должны были соответствовать машины, назвали «формулой», а так как гоночных серий уже тогда было несколько, им еще и добавили букву – получились «Формула А» и «Формула Б». Затем они получили современные названия: «Формула 1» и «Формула 2».

Еще раз: изначально «формулами» назвали лишь технические критерии, а не саму серию. Гонки официально назывались просто Гран При, а чемпионат – мировым чемпионатом среди гонщиков. Официально Формула 1 оказалась в названии лишь в 1981 году.

Причины такого сдвига смысла очень просты: именно по «формуле правил» оказалось проще всего отличать гонки младших и старших серий. В разговорной речи это прижилось мгновенно, и фраза «чемпионат по правилам «Формулы 1» быстро сократилась до «чемпионата Формулы 1».