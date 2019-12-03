Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?
Во время обсуждения текстов о гонках в нашей редакции мы поняли, что не знаем, как правильно называется «Формула-1». То есть Формула 1. Как вообще, черт возьми, она пишется?
Анализ других изданий тоже ничем не помог:
- За Формулу 1: крупнейшие тематические издания F1news.ru и Motorsport.
- За «Формулу-1»: крупные общеспортивные медиа Sports.ru, «СЭ», Sportbox и «Матч ТВ».
«Чемпионат» вообще выбрал промежуточный вариант Формула-1
Что вообще означает «Формула 1»? Что, есть вторая или третья?
Да, есть: полная вертикаль гоночных серий, которые проводит ФИА (аналог ФИФА в футболе), включает Формулу 2, Формулу 3 и даже Формулу 4. Первая реакция – все логично, Формула идет как общее название гонок, а номер отвечает за место в иерархии.
Но все сложнее: спускаемся к истории.
Первые гра-при проводились еще в начале XX века, но после начала Второй мировой войны гонки прекратились. Когда в 1946 году вернулись к их обсуждению, стало понятно, что технологический прогресс сделал машины слишком отличающимися друг от друга, и одно успешное решение отдельной команды способно сделать гонки скучными и неинтересными.
Нет, технические регламенты существовали и раньше, но после войны ФИА все пересмотрела и написала новые правила с нуля. Общий список критериев, которым должны были соответствовать машины, назвали «формулой», а так как гоночных серий уже тогда было несколько, им еще и добавили букву – получились «Формула А» и «Формула Б». Затем они получили современные названия: «Формула 1» и «Формула 2».
Еще раз: изначально «формулами» назвали лишь технические критерии, а не саму серию. Гонки официально назывались просто Гран При, а чемпионат – мировым чемпионатом среди гонщиков. Официально Формула 1 оказалась в названии лишь в 1981 году.
Причины такого сдвига смысла очень просты: именно по «формуле правил» оказалось проще всего отличать гонки младших и старших серий. В разговорной речи это прижилось мгновенно, и фраза «чемпионат по правилам «Формулы 1» быстро сократилась до «чемпионата Формулы 1».
Нужны ли кавычки?
Есть турниры, которые мы пишем всегда без кавычек – как Бундеслига в футболе. А «Ролан Гаррос» всегда идет с ними. Почему – отвечает сайт «Грамота.ру»:
Кавычки выполняют здесь дифференцирующую функцию: помогают отличить название турнира от имени французского летчика, в честь которого назван турнир.
Отчасти это может объяснить, почему многие издания кавычат Формулу 1: таким образом подчеркивают, что слово «формула» тут используется не в прямом смысле. Это же подтверждает тот же сайт «Грамота.ру».
Но тенденция отказа от кавычек понятна: с каждым годом название гоночной серии становится все более самостоятельным и не требующим кавычек для дополнительной дифференциации.
А что с дефисом?
Это самая удивительная часть – иностранные названия в русский язык всегда попадают по-разному. Мы привыкли, что дефис ставится в названиях городов: Нью-Йорк, Сан-Паулу, Сан-Себастьян.
Фамилии чаще идут без него, хотя у арабских, например, встречаются оба варианта: аль-Нахайян и Аль Нахайян. Названия турниров тоже чаще идут без него Серия А, Ла Лига, «Ролан Гаррос».
Поэтому в этом вопросе мы обратились к мнению обычных пользователей: если в начале XXI века оба варианта были равнопопулярны в запросах Google, то сейчас явно доминирует запрос без дефиса.