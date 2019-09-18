Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
Португальский язык – один из самых сложных в плане фонетики, и даже за последний год в футболе появилось много фрешменов из Португалии и Бразилии, чьи имена непросто произнести правильно с первого раза. Для примера – Жоау Феликс и Эдер Милитао, из-за которых спорит даже наша редакция.
Мы любим иностранные языки и хотим разобраться навсегда: откуда появились разногласия, какой вариант фонетически правильный и как будем писать мы в наших материалах.
Главная причина спора – носовые звуки, которых нет в русском
Феликса и Милитао объединяет одно – имя первого (João) и фамилия второго (Militão) заканчиваются на дифтонг -ão. В большинстве случаев его передают в русском языке как -ао или -ау: такой вариант используют Sports.ru, «Евроспорт», «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и наша редакция. Но есть и другой вариант: например, практически во всех статьях «Википедии» дифтонг -ão превращается в -ан: Жуан Феликс и Эдер Милитан.
Появление согласной «Н» выглядит странным, но исторически оно обосновано. В португальском языке есть два варианта буквы а: обычная (а) и с тильдой сверху (ã). В романских языках значок тильды появился для упрощения письменности и изначально он означал, что за этой буквой следует звук n. Таким образом, ã – это всего лишь сокращение от an. Точно также в испанском языке появился символ ñ – он заменил двойную согласную nn.
Именно вариант с окончанием -ан дает практическая транскрипция, которую используют лингвисты и филологи в России. Но окончательно корректным его считать нельзя: носовое «ан» в португальском сильно отличается от российского, и по факту ни один из возможных вариантов не передает этот звук правильно. Послушайте сами и убедитесь: ни четкого -ан, ни четкого -ао или -ау тут нет.
Почему у кого-то имена заканчиваются на -о, а у кого-то – на -у?
В примере выше – ЖоаУ Феликс и Эдер МилитаО. Из классики – бразилец Роналдо и Криштиану Роналду, которые в португальском языке пишутся одинаково.
Все дело в разнице произношения европейской версии португальского языка и бразильской. В Португалии конечная -o однозначно произносится как «у». В Бразилии есть варианты: в некоторых регионах страны звук совпадает с португальским, но в других, в том числе из-за влияния испанского языка, отчетливая «о».
Похожая ситуация – с конечным -с или -ш. Поэтому однофамильцы Марио Фернандес и Мануэл Фернандеш бегают в РПЛ с разными фамилиями на футболках.
Подобное разделение достаточно условно, и не все носители языка с ним согласятся, но как минимум одно преимущество у него есть – по написанию фамилии можно достаточно точно определить национальность игрока.
Кстати, Фелиш или Феликс?
Это не знают даже сами португальцы! Дело в том, что буква X в португальском часто используется в заимствованных словах. По правилам языка в словах португальского происхождения буква читается как -ш, а в словах иностранного – -кс. Из-за этого если вы спросите случайных португальцев, как правильно произносить эту фамилию, вы наверняка получите два разных ответа.
Спор разрешил сам футболист: в одном из интервью клубному каналу «Бенфики» он выбрал вариант с -кс на конце. Португальцы, которые интересуются футболом, сейчас исправились и однозначно используют вариант Феликс при комментировании матчей.
Как мы определяем, как правильно писать для «Гола»?
Здесь есть два критерия. Во-первых, мы смотрим, какой вариант лучше прижился в России: то есть, как чаще пишут другие СМИ и какой вариант чаще ищут в поисковых системах.
Если между двумя вариантами нет существенных отличий, мы учитываем, какой вариант грамотнее с точки зрения языка. Для этого, например, мы пользуемся сайтом Forvo, на котором можно послушать произношение практически любого слова носителями разных языков.
Именно так мы поступили, когда переименовали Фелиша в Феликса: оба варианта имеют схожую популярность в рунете и СМИ, но второй – более грамотный.