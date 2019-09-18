Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям

Главная причина спора – носовые звуки, которых нет в русском

Феликса и Милитао объединяет одно – имя первого (João) и фамилия второго (Militão) заканчиваются на дифтонг -ão. В большинстве случаев его передают в русском языке как -ао или -ау: такой вариант используют Sports.ru, «Евроспорт», «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и наша редакция. Но есть и другой вариант: например, практически во всех статьях «Википедии» дифтонг -ão превращается в -ан: Жуан Феликс и Эдер Милитан.

Появление согласной «Н» выглядит странным, но исторически оно обосновано. В португальском языке есть два варианта буквы а: обычная (а) и с тильдой сверху (ã). В романских языках значок тильды появился для упрощения письменности и изначально он означал, что за этой буквой следует звук n. Таким образом, ã – это всего лишь сокращение от an. Точно также в испанском языке появился символ ñ – он заменил двойную согласную nn.

Именно вариант с окончанием -ан дает практическая транскрипция, которую используют лингвисты и филологи в России. Но окончательно корректным его считать нельзя: носовое «ан» в португальском сильно отличается от российского, и по факту ни один из возможных вариантов не передает этот звук правильно. Послушайте сами и убедитесь: ни четкого -ан, ни четкого -ао или -ау тут нет.