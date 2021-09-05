Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
17Лукас Пакета Л. Пакета
|Пол
|24
|12
|3
|1
|3
|0
|
6Алекс Сандро А. Сандро
|Защ
|31
|10
|0
|0
|1
|0
|
14Эдер Милитао Э. Милитао
|Защ
|24
|9
|0
|0
|2
|0
|
2Данило Данило
|Защ
|30
|9
|0
|0
|0
|0
|
4Маркиньос Маркиньос
|Защ
|27
|9
|1
|2
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|783
|627
|156
|0
|1676:260
|2037
|
2
|783
|521
|262
|0
|1201:366
|1825
|
3
|835
|364
|210
|261
|1303:785
|1302
|
4
|835
|315
|208
|312
|993:1144
|1153
|
5
|835
|314
|156
|365
|888:1093
|1098
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