Бразилия

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Аденор Леонардо Бакки Тите
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
17
Лукас Пакета Л. Пакета 		Пол 24 12 3 1 3 0
6
Алекс Сандро А. Сандро 		Защ 31 10 0 0 1 0
14
Эдер Милитао Э. Милитао 		Защ 24 9 0 0 2 0
2
Данило Данило 		Защ 30 9 0 0 0 0
4
Маркиньос Маркиньос 		Защ 27 9 1 2 2 0
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Ближайшие матчи
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Бразилия
-:-
Аргентина
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
Бразилия
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Бразилия
-:-
Аргентина
Матч перенесен
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Матч перенесен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
Бразилия
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Бразилия
-:-
Аргентина
Матч перенесен
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Матч перенесен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
Бразилия
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Бразилия
-:-
Аргентина
Матч перенесен
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Матч перенесен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
Бразилия
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Бразилия
-:-
Аргентина
Матч перенесен
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 22:00
Матч перенесен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
Бразилия
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 6 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Бразилия
783 627 156 0 1676:260 2037
2
Аргентина
783 521 262 0 1201:366 1825
3
Эквадор
835 364 210 261 1303:785 1302
4
Уругвай
835 315 208 312 993:1144 1153
5
Перу
835 314 156 365 888:1093 1098
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Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Боливия
0 : 4
Бразилия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Боливия
0
Бразилия
4
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Боливия
0 : 4
Бразилия
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Боливия
0
Бразилия
4
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
Бразилия
4 : 0
Чили
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
17 тур
Бразилия
4
Чили
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
Бразилия
4 : 0
Парагвай
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
16 тур
Бразилия
4
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
Бразилия
4 : 0
Парагвай
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
16 тур
Бразилия
4
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
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