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#Зенит #Лига чемпионов #РПЛ #Челси #Ахмат #Бразилия

Малком и Клаудиньо не сыграют против «Челси» и «Ахмата» из-за запрета ФИФА

вчера, 12:49

«Зенит» досрочно отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии – клуб опасался коронавирусных ограничений футболисты не сыграют в выездном матче с «Челси». Тогда бразильская Федерация футбола пожаловалась на «Зенит» в ФИФА.

7 сентября появились первые слухи о запрете ФИФА на участие Малкома и Клаудиньо в двух следующих матчах «Зенита». Малком говорил:

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.

Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация».

8 сентября «Р-Спорт» опубликовал инсайд, сославшись на источник, который знаком с ситуацией:

  • ФИФА запретила «Зениту» выпускать Клаудиньо и Малкома до 14 сентября.
  • Футболисты пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Р-Спорт»
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