Малком и Клаудиньо не сыграют против «Челси» и «Ахмата» из-за запрета ФИФА

«Зенит» досрочно отозвал Малкома и Клаудиньо из расположения сборной Бразилии – клуб опасался коронавирусных ограничений футболисты не сыграют в выездном матче с «Челси». Тогда бразильская Федерация футбола пожаловалась на «Зенит» в ФИФА.

7 сентября появились первые слухи о запрете ФИФА на участие Малкома и Клаудиньо в двух следующих матчах «Зенита». Малком говорил:

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.

Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация».

8 сентября «Р-Спорт» опубликовал инсайд, сославшись на источник, который знаком с ситуацией: