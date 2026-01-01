ФИФА

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Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе
Дата основания
21 мая 1904 г.
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Футбол
ФИФА изменила правила аренд, они вступят в силу с июля 2022-го
#ФИФА
Футбол
Левандовски получил награду лучшему игроку по версии ФИФА The Best
#ФИФА
Футбол
Месси, Салах, Канте и Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА
#ФИФА
Футбол
Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея
#ФИФА
Футбол
ФИФА усмотрела нарушения при организации матчей России с Хорватией и Мальтой. И оштрафовала за них РФС
#Россия
Футбол
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА
#ФИФА
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Материалы
Как дела у Блаттера и Платини: они отбыли срок бана, но до сих пор судятся и не вернулись в футбол
#Йозеф Блаттер
Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе
#EA Sports
ФИФА представила загадочный талисман ЧМ-2022 – все гадают, что это такое: призрак, ковер-самолет или куфия
#ЧМ-2022
Русский – один из официальных языков ФИФА. Что это значит? Где используется? Какие еще языки входят?
#ФИФА
ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ – их может подписать любой до 7 апреля
#РПЛ
Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС
#АПЛ
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