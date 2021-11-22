ФИФА
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Килиан Мбаппе
Мохамед Салах
Нголо Канте
Жоржиньо
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#ФИФА #Криштиану Роналду #Роберт Левандовски #Килиан Мбаппе #Жоржиньо #Кевин Де Брюйне #Мохамед Салах #Нголо Канте

Месси, Салах, Канте и Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА

час назад

ФИФА объявила номинантов на премию The Best, вручаемую ежегодно лучшему полевому футболисту по версии Федерации. В этом году на нее претендуют:

🇫🇷 Карим Бензема («Реал»),

🇧🇪 Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Англия)

🇵🇹 Криштиану Роналду («Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»

🇳🇴 Эрлинг Холанд «Боруссия»

🇮🇹 Жоржиньо («Челси»)

🇫🇷 НГоло Канте («Челси»),

🇵🇱 Роберт Левандовский («Бавария»)

🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

🇧🇷 Неймар («ПСЖ»)

🇦🇷 Лионель Месси («Барселона» и «ПСЖ»)

🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В 2020 году награду получил Роберт Левандовский.

Церемония пройдет в январе 2022 года. На ней же объявят лучшую футболистку года, тренеров мужских и женских команд, а также лучших вратарей в женском и мужском футболе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФИФА
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#Килиан Мбаппе
#Жоржиньо
#Кевин Де Брюйне
#Мохамед Салах
#Нголо Канте