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#ФИФА #Криштиану Роналду #Роберт Левандовски #Килиан Мбаппе #Жоржиньо #Кевин Де Брюйне #Мохамед Салах #Нголо Канте
Месси, Салах, Канте и Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА
час назад
ФИФА объявила номинантов на премию The Best, вручаемую ежегодно лучшему полевому футболисту по версии Федерации. В этом году на нее претендуют:
🇫🇷 Карим Бензема («Реал»),
🇧🇪 Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Англия)
🇵🇹 Криштиану Роналду («Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»
🇳🇴 Эрлинг Холанд «Боруссия»
🇮🇹 Жоржиньо («Челси»)
🇫🇷 НГоло Канте («Челси»),
🇵🇱 Роберт Левандовский («Бавария»)
🇫🇷 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
🇧🇷 Неймар («ПСЖ»)
🇦🇷 Лионель Месси («Барселона» и «ПСЖ»)
🇪🇬 Мохамед Салах («Ливерпуль»).
В 2020 году награду получил Роберт Левандовский.
Церемония пройдет в январе 2022 года. На ней же объявят лучшую футболистку года, тренеров мужских и женских команд, а также лучших вратарей в женском и мужском футболе.
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