Легкая атлетика: Новости

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Легкая атлетика
Чемпион мира 1983 года по легкой атлетике погиб в перестрелке
#Эммет Кинг
Легкая атлетика
Бывший чемпион России по бегу задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. С 2015-го у него был бан за употребление запрещенных препаратов
#Александр Хютте
Легкая атлетика
Сидорова победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» и установила рекорд соревнований
#Анжелика Сидорова
Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика
Украинский легкоатлет отказался фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпиаде-2020
#Паралимпиада-2020
Легкая атлетика
Паралимпийца Рудакова дисквалифицировали с забега из-за падения сопровождающего. Тому стало плохо из-за жары
#Паралимпиада-2020
Легкая атлетика
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Хасанова финишировала 16-й в спортивной ходьбе. Италия взяла второе золото в этой дисциплине
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Испанец Гарсия стал первым легкоатлетом в истории, выступившим на восьми Олимпиадах. Он дебютировал 29 лет назад
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
🥈🇷🇺 Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла первую медаль России в легкой атлетике в Токио
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Легкоатлет Мизинов дисквалифицирован в ходьбе из-за неправильного выполнения упражнения
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
#Никита Нагорный
Легкая атлетика
🇷🇺 Легкоатлет Шубенков из-за травмы снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика
Грузинский легкоатлет Абрамян отстранен от Олимпиады из-за допинга. В его анализах нашли три запрещенных препарата
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Ямайка на Олимпиаде-2020 выиграла весь подиум в беге. У Томпсон – олимпийский рекорд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
«Мы не запасные, а потенциальные призеры». 10 нигерийцев вышли на протесты после их отстранения из-за ошибки по допинг-контролю
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Весь состав сборной Австралии по легкой атлетике изолирован на Олимпиаде после контакта с заболевшим ковидом
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото в спортивной гимнастике – впервые с 1996 года в командном многоборье
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Шубенков, Ласицкене и еще восемь легкоатлетов из России вошли в состав сборной на Олимпиаду в Токио
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Легкоатлета из России Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика
Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы-2021. Они не получили нейтральный статус
#Россия
Легкая атлетика
На чемпионате по прыжкам в длину в Испании по ошибке отменили лучший результат. В итоге спортсменка стала третьей
#Прыжки в длину
Легкая атлетика
Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном тесте на фуросемид
#Сергей Шубенков
Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
Легкая атлетика
Россия отстранена от международных соревнований на два года
#CAS
Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
Легкая атлетика
Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова
#Григорий Родченков
Политика
Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
Легкая атлетика
Ганус уволен с поста директора РУСАДА
#Юрий Ганус
Футбол
Болт заразился коронавирусом. На прошлой неделе у него был день рождения – на вечеринке были Стерлинг и Бэйли
#Усэйн Болт
Легкая атлетика
Юрченко покинул пост президента ВФЛА спустя 4,5 месяца после назначения
#ВФЛА
Легкая атлетика
Иранский метатель диска, занявший второй место на ОИ-2012, вылечился от коронавируса
#Олимпиада-2012
Легкая атлетика
Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября
#Легкая атлетика
Теннис
Какой спорт чаще всего ищут на порносайтах
#Футбол
Легкая атлетика
20-летний Арман Дюплантис – новый рекордсмен мира по прыжкам с шестом в помещении
#Арман Дюплантис
Легкая атлетика
Рекорд всех времен Марии Ласицкене: три подряд «золота» на ЧМ по прыжкам в высоту
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика
Бегун помог сопернику закончить гонку на ЧМ: взял под руку и дотащил до финиша
#Легкая атлетика
Легкая атлетика
Членов МОК подкупали во время выбора столицы Олимпиады-2016. Об этом говорит бывший губернатор Рио
#Олимпиада-2016
Легкая атлетика
Легкоатлета Шубенкова сбили перед финишной чертой. Он выиграл свой забег в полете
#Сергей Шубенков