Легкая атлетика: Новости

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Легкая атлетика
Чемпион мира 1983 года по легкой атлетике погиб в перестрелке
#Эммет Кинг
30 ноября 2021, 13:53
Легкая атлетика
Бывший чемпион России по бегу задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. С 2015-го у него был бан за употребление запрещенных препаратов
#Александр Хютте
23 сентября 2021, 15:36
Легкая атлетика
Сидорова победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» и установила рекорд соревнований
#Анжелика Сидорова
09 сентября 2021, 20:43
Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
08 сентября 2021, 23:28
Легкая атлетика
Украинский легкоатлет отказался фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпиаде-2020
#Паралимпиада-2020
30 августа 2021, 19:12
Легкая атлетика
Паралимпийца Рудакова дисквалифицировали с забега из-за падения сопровождающего. Тому стало плохо из-за жары
#Паралимпиада-2020
27 августа 2021, 10:25
Легкая атлетика
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
#Мария Ласицкене
18 августа 2021, 21:11
Олимпиада 2020
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
#Мария Ласицкене
08 августа 2021, 19:18
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
#Мария Ласицкене
07 августа 2021, 15:59
Олимпиада 2020
Италия опередила на 0,01 секунды Великобританию и выиграла эстафету в легкой атлетике впервые в истории
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 18:13
Легкая атлетика
Хасанова финишировала 16-й в спортивной ходьбе. Италия взяла второе золото в этой дисциплине
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 12:25
Легкая атлетика
Испанец Гарсия стал первым легкоатлетом в истории, выступившим на восьми Олимпиадах. Он дебютировал 29 лет назад
#Олимпиада-2020
06 августа 2021, 11:29
Легкая атлетика
🥈🇷🇺 Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова взяла первую медаль России в легкой атлетике в Токио
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 14:58
Легкая атлетика
Легкоатлет Мизинов дисквалифицирован в ходьбе из-за неправильного выполнения упражнения
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 11:50
Олимпиада 2020
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 09:00
Легкая атлетика
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
#Никита Нагорный
03 августа 2021, 13:44
Легкая атлетика
🇷🇺 Легкоатлет Шубенков из-за травмы снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров
#Сергей Шубенков
03 августа 2021, 13:34
Легкая атлетика
Грузинский легкоатлет Абрамян отстранен от Олимпиады из-за допинга. В его анализах нашли три запрещенных препарата
#Олимпиада-2020
03 августа 2021, 10:53
Олимпиада 2020
Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 15:50
Олимпиада 2020
Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 08:16
Олимпиада 2020
Ямайка на Олимпиаде-2020 выиграла весь подиум в беге. У Томпсон – олимпийский рекорд
#Олимпиада-2020
31 июля 2021, 16:07
Олимпиада 2020
«Мы не запасные, а потенциальные призеры». 10 нигерийцев вышли на протесты после их отстранения из-за ошибки по допинг-контролю
#Олимпиада-2020
31 июля 2021, 09:00
Легкая атлетика
Весь состав сборной Австралии по легкой атлетике изолирован на Олимпиаде после контакта с заболевшим ковидом
#Олимпиада-2020
29 июля 2021, 09:55
Легкая атлетика
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото в спортивной гимнастике – впервые с 1996 года в командном многоборье
#Олимпиада-2020
26 июля 2021, 15:49
Легкая атлетика
Шубенков, Ласицкене и еще восемь легкоатлетов из России вошли в состав сборной на Олимпиаду в Токио
#Олимпиада-2020
29 июня 2021, 14:46
Легкая атлетика
Легкоатлета из России Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил
#Сергей Шубенков
22 июня 2021, 16:38
Легкая атлетика
Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы-2021. Они не получили нейтральный статус
#Россия
24 февраля 2021, 15:32
Легкая атлетика
На чемпионате по прыжкам в длину в Испании по ошибке отменили лучший результат. В итоге спортсменка стала третьей
#Прыжки в длину
22 февраля 2021, 13:51
Легкая атлетика
Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном тесте на фуросемид
#Сергей Шубенков
27 января 2021, 20:23
Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
17 декабря 2020, 18:16
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
17 декабря 2020, 18:10
Легкая атлетика
Россия отстранена от международных соревнований на два года
#CAS
17 декабря 2020, 17:36
Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
05 декабря 2020, 11:29
Легкая атлетика
Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова
#Григорий Родченков
17 ноября 2020, 12:18
Политика
Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
23 сентября 2020, 15:54
Легкая атлетика
Ганус уволен с поста директора РУСАДА
#Юрий Ганус
28 августа 2020, 14:44
Футбол
Болт заразился коронавирусом. На прошлой неделе у него был день рождения – на вечеринке были Стерлинг и Бэйли
#Усэйн Болт
24 августа 2020, 20:30
Легкая атлетика
Юрченко покинул пост президента ВФЛА спустя 4,5 месяца после назначения
#ВФЛА
13 июля 2020, 22:34
Легкая атлетика
Иранский метатель диска, занявший второй место на ОИ-2012, вылечился от коронавируса
#Олимпиада-2012
12 апреля 2020, 08:59
Легкая атлетика
Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября
#Легкая атлетика
08 апреля 2020, 09:19
Теннис
Какой спорт чаще всего ищут на порносайтах
#Футбол
23 марта 2020, 12:25
Легкая атлетика
20-летний Арман Дюплантис – новый рекордсмен мира по прыжкам с шестом в помещении
#Арман Дюплантис
09 февраля 2020, 00:02
Легкая атлетика
Рекорд всех времен Марии Ласицкене: три подряд «золота» на ЧМ по прыжкам в высоту
#Мария Ласицкене
30 сентября 2019, 23:45
Легкая атлетика
Бегун помог сопернику закончить гонку на ЧМ: взял под руку и дотащил до финиша
#Легкая атлетика
29 сентября 2019, 00:03
Легкая атлетика
Членов МОК подкупали во время выбора столицы Олимпиады-2016. Об этом говорит бывший губернатор Рио
#Олимпиада-2016
05 июля 2019, 14:00
Легкая атлетика
Легкоатлета Шубенкова сбили перед финишной чертой. Он выиграл свой забег в полете
#Сергей Шубенков
17 июня 2019, 13:03
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