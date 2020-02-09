Арман Дюплантис
Легкая атлетика
20-летний Арман Дюплантис – новый рекордсмен мира по прыжкам с шестом в помещении
09 февраля, 00:02
Легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис перекрыл достижение Рено Лавиллени. Новый мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении – 6,17 м.
Сергей Бубка – мировой рекордсмен в прыжках с шестом на открытых стадионах. В 1994 году он установил рекордную отметку – 6,14 м.
Вот несколько фотографий рекордного прыжка Дюплантиса:
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