20-летний Арман Дюплантис – новый рекордсмен мира по прыжкам с шестом в помещении

Легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис перекрыл достижение Рено Лавиллени. Новый мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении – 6,17 м.

Сергей Бубка – мировой рекордсмен в прыжках с шестом на открытых стадионах. В 1994 году он установил рекордную отметку – 6,14 м.

Вот несколько фотографий рекордного прыжка Дюплантиса: