Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец
UPD: Элиуд Кипчоге пробежал марафон за 1 час 59 минут и 40 секунд. Он стал первым человеком, которому покорилось это достижение.
Элиуд Кипчоге – знаменитый марафонец и автор нескольких мировых рекордов. А еще он первый человек, который попробует выбежать марафон из двух часов. Кажется, у него может это получиться (во второй раз, о первой попытке рассказываем дальше). Посмотрите на список его важнейших достижений:
- В 2018-м поставил мировой рекорд на Берлинском марафоне, пробежав дистанцию за 2:01.39.
- Кипчоге – призер Олимпийских игр в Афинах (3 место на 5000 метрах), в Пекине (второе место на 5000 метрах), в Рио (золото в марафонском забеге).
- Кипчоге стал победителем ЧМ-2003 на дистанции в 5000 метров и серебряным призером в Осаке-2007 на той же дистанции.
- Бронзовый призер ЧМ в помещении, прошедшем в Москве в 2006 году. Тогда в забеге на 3000 метров он проиграл лишь Кененисе Бекеле из Эфиопии и Саиф Саиду Шахину из Катара.
Кипчоге бегал с раннего детства. Говорит: практически не набирает лишний вес, поэтому не придерживается диеты
В деревне Капсисиява, где родился Кипчоге, не так много возможностей для самореализации. Мужчины либо заняты сельским хозяйством, либо уезжают на подработку в крупные города. Женщины чаще всего работают по дому. Дети помогают родителям, после чего гоняют сшитые мячи на футбольных полях с воротами, собранными вручную.
Вот такое детство было у будущего Олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге. Отец ушел из семьи, когда Элиуду не было еще и года. Мама – учительница, ежедневно встававшая в 4 утра и ездившая в соседнюю деревню в школу на работу.
Там же учился и Элиуд. Его мама уходила на работу раньше, поэтому до школы он добирался один – ежедневно бегал по две мили туда и обратно. «Это было довольно легко. Я просыпался, бежал, получал небольшой заряд на день. Когда возвращался обратно, снова бежал и держал таким образом тело в тонусе. Мне не очень нравилась учеба. Я получал большее удовольствие от своих забегов», – говорил Кипчоге.
Постепенно ежедневная привычка превращалось в дело всей жизни. Кипчоге четыре раза ездил на просмотр в Найроби. В секцию приняли только после последней попытки, до этого находили много причин для отказа: далеко живет от столицы (6 часов езды на машине), нехватка мест, высокая конкуренция.
Кипчоге быстро вырос до уровня сборной страны, а позже стал главным марафонцем Кении на длинных дистанциях. Он тренируется с 16 лет и с тех пор не меняет свои тренировочные традиции:
1. До основной утренней тренировки самостоятельно наматывает пару миль в достаточно быстром темпе – так Кипчоге запускает свои мышцы после сна.
2. Один раза в неделю выбирается в горы и устраивает забеги на высоте почти в 2,5 километра. Условия – не очень: холодно, воздух немного разряжен. Обычно никто из партнеров по команде не поддерживает Кипчоге в этом, и в горы он выбирается один.
3. Каждую неделю Кипчоге наматывает по 130 миль. За километражем следят он сам, его тренер и пару аналитиков. Они с помощью GPS-навигаторов и специальных устройств изучают пиковую нагрузку на организм Кипчога в каждый такой забег.
Элиуд также следит, чтобы на одну милю он тратил не больше пяти минут.
4. Перед основной тренировкой Элиуд внимательно изучает заранее составленный план на день. Иногда во время отдыха он помогает садовникам косить газон вокруг тренировочного кампуса, иногда проводит беседы с молодыми атлетами (Кипчоге считает, что бег – это работа не только ног, но и головы, поэтому и разъясняет юниорам важные детали гонок).
Кипчоге не заботится о диете. Он говорит, что постоянные тренировки и предрасположенность к худобе не дают ему набрать лишний вес. Вместе с этим Кипчоге внимательно следит за тем, что ест. Вместо жирных стейков – мясо, приготовленное на пару, вместо конфет и других сладостей – фрукты, вместо не очень полезного перекуса – овощная нарезка.
Кипчоге с юношеских лет привык к дневному сну – так, по его мнению, он легче переносит две тяжелейшие тренировки и работу в спортзале (где не очень много возится с железом, зато тащится от эллипса, беговых дорожек и велотренажеров).
Иногда он осознанно отказывается от удобств ради более тщательной подготовки к соревнованиям. Еще несколько лет назад Кипчоге построил большой дом в Эльдорете (городе на западе Кении), но перед соревнования постоянно живет в тренировочном кампусе в Каптагате (который сам же и помогал строить). Так он лучше концентрируется и больше внимания уделяет тренировкам.
Кипчоге считает, что человеческим возможностям нет пределов. Он очень верит в людей. В апреле этого года журналист BBC Том Рейнольдс сделал большое интервью с Кипчоге, в котором он рассказал о работе головы и правильном настрое. Несколько ключевых фраз:
- «Я верю в гибкий разум человека. Человек может сделать все, если только захочет».
- «Я хочу побеждать, чтобы показать, что каждый человек может выйти за пределы своих мечтаний, за границы, поставленные собственной головой».
- «Ты бегаешь, спишь, заботишься о семье – я люблю такой образ жизни и стараюсь делать все, чтобы его не упустить. Я не допускаю никаких сложностей, потому что иначе я просто отвлекаюсь от своего дела».
- «Я считаю бег источником свободы. Ты бежишь, и твой разум свободен».
Главная цель Кипчоге сейчас – выбежать марафон из двух часов. Это нечеловеческое испытание
В 2017-м Элиуд Кипчоге принял для себя (возможно) важнейший вызов в карьере – он попробовал выбежать марафон из двух часов. Компания Nike организовывала мероприятие – пообещала 1 миллион долларов Кипчоге, если ему это удастся.
Тогда в Монце Кипчоге пробежал марафон за 2 часа и 25 секунд и теперь готовится к новой попытке. Сейчас он побежит в Вене.
Спонсор забега – нефтяная компания Ineos, которой владеет бизнесмен Джим Ретклифф (самый богатый человек Великобритании). Сейчас Кипчоге предстоит пробежать 4,4 круга (26,2 мили = 42,16 километра) и уложиться менее, чем в 2 часа. Дату (12 октября) подбирали специальные аналитики на основе советов метеорологов. Предполагается, что в этот день и за день до этого в Вене не будет дождя – в противном случае это сильно усложнит попытку Кипчоге.
Еще одно важное метеорологическое условие – прохладная погода. По прогнозам, утром 12 октября в Вене будет 5-8 градусов тепла. За два часа температура вырастет всего на пару градусов.
Организаторы специально выбирали дорогу с небольшим углом наклона (максимальный на всей дистанции – всего 2,4 градуса). Так Кипчоге сохранит больше сил на протяжении всего забега.
C Кипчоге в течение всего забега будут ехать три машины: скорая, микроавтобус с менеджерами и аналитиками, которые постоянно будут на связи с Кипчоге через микронаушники. Третья машина будет с технической поддержкой. Она (поедет впереди) будет поддерживать необходимую скорость и иногда светить лазером на дорогу, чтобы Кипчоге не терял ориентацию.
Кстати, за забегом Кипчоге вы сможете наблюдать в прямом эфире здесь.
Ютуб-канал RunnersWorld показал, с какой скоростью должен бежать Кипчоге, чтобы побить рекорд: запустил беговую дорожку в нужном режиме и предложил желающим попробовать себя. Многие не справлялись и падали.
У Кипчоге отличный настрой: «Никто до меня не делал этого. Я попробую сотворить историю». Кто знает: возможно, 12 октября Элиуд Кипчоге в очередной раз докажет, что человеческим возможностям не существует пределов.