Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец

Постепенно ежедневная привычка превращалось в дело всей жизни. Кипчоге четыре раза ездил на просмотр в Найроби. В секцию приняли только после последней попытки, до этого находили много причин для отказа: далеко живет от столицы (6 часов езды на машине), нехватка мест, высокая конкуренция.

Кипчоге быстро вырос до уровня сборной страны, а позже стал главным марафонцем Кении на длинных дистанциях. Он тренируется с 16 лет и с тех пор не меняет свои тренировочные традиции:

1. До основной утренней тренировки самостоятельно наматывает пару миль в достаточно быстром темпе – так Кипчоге запускает свои мышцы после сна.

2. Один раза в неделю выбирается в горы и устраивает забеги на высоте почти в 2,5 километра. Условия – не очень: холодно, воздух немного разряжен. Обычно никто из партнеров по команде не поддерживает Кипчоге в этом, и в горы он выбирается один.

3. Каждую неделю Кипчоге наматывает по 130 миль. За километражем следят он сам, его тренер и пару аналитиков. Они с помощью GPS-навигаторов и специальных устройств изучают пиковую нагрузку на организм Кипчога в каждый такой забег.

Элиуд также следит, чтобы на одну милю он тратил не больше пяти минут.

4. Перед основной тренировкой Элиуд внимательно изучает заранее составленный план на день. Иногда во время отдыха он помогает садовникам косить газон вокруг тренировочного кампуса, иногда проводит беседы с молодыми атлетами (Кипчоге считает, что бег – это работа не только ног, но и головы, поэтому и разъясняет юниорам важные детали гонок).