Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас
Гик, который изменил все
Фильм «Человек, который изменил все» – классика спортивной драмы. Он по одноименной книге (в оригинале «Moneyball») о менеджере бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» Билли Бине. По сюжету главный герой вместе с ассистентом-аналитиком и экономистом Питером Брэндом создает совершенно новую систему подсчета полезности игроков, и это помогает проблемной команде достичь прорывного успеха.
История, основанная на реальных событиях, повлияла на аналитику во всем спорте и продолжилась в куче смежных историй. Самая яркая развивается в НБА и зовется Moreyball – в честь генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори. Он возвел в абсолют статистический анализ матчей и доказал: топ-менеджеры бывают даже без спортивного прошлого.
В молодости Мори получил образование в сфере статистической информатики в Northwestern University, после чего закончил Массачусетский технологический институт по специальности бизнес-администрирования. С юности он любил две вещи: цифры и баскетбол. А именно «Кливленд Кавальерс».
На вопрос кто был его любимым игроком того времени, Мори отвечает: «Если честно, то весь состав «Кавс» 80-х и начала 90-х годов. Я рос на их играх и носил их игровую майку. Конечно, сейчас я сосредоточен на «Рокетс», но если «Кавс» выиграют чемпионат − я буду рад».
После окончания университета Мори ушел в компанию стратегического консультирования. Тогда это была лишь платформа для старта, и через несколько лет он наконец попал в лучшую лигу мира. Первой работой там стал аналитический отдел «Бостон Селтикс», где Мори придумывал методы, которые повышают эффективность игровых решений. А спустя год в качестве помощника генерального менеджера в «Хьюстоне» Мори назначили на должность главы фронт-офиса.
На протяжении всей карьеры в НБА Дэрил Мори выращивает статистическое понимание игры. Например, именно он изобрел показатель «true shooting percentage» − реальный процент попадания с учетом дальности и сложности броска. Сейчас термин активно используется не только в продвинутой статистике, но и в обсуждении матча обычными фанатами.
Мори ежегодно участвует в спортивных конференциях, где читает лекции и делится опытом с коллегами. Он соучредитель MIT Sloan Sports Analytics Conference, на которой в 2019 году выступали комиссионер НБА Адам Сильвер, президент ESPN Джеймс Питаро, а также основатель издания The Ringer и культовый баскетбольный автор Билл Симмонс. «Безусловно, такие конференции помогают молодым менеджерам понять, как устроена спортивная среда, насколько она интересна и сколько имеет возможностей. Действительно, гиковское углубление в малейшие детали − это большое удовольствие для меня», − рассказывал Мори.
На сегодня Дэрил Мори входит в топ-30 самых влиятельных людей в баскетболе, а по итогам сезона-2017/18 был признан лучшим генеральным менеджером года в НБА.
Главный секрет: три очка больше двух
Но первые сезоны в «Хьютоне» были трудными и крайне тернистыми: прайм лидеров команды Трэйси Макгрейди и Яо Мина подходил к концу, результаты ухудшались, а все, что могли боссы − это терпеливо ждать возможности все перевернуть. В этот период Мори терпеливо сидел и просчитывал план. Кульминацией пятилетней работы в «Хьюстоне» стала сделка с «Оклахомой» осенью 2012-го, включившая в себя суммарно 17 активов в подготовке и осуществлении обмена: «Мы старались принимать правильные решения, которые приведут нас к этому. Конечно, нам повезло, что Харден был доступен для обмена. Но если предоставляется возможность, ты должен быть полностью готов. Было много команд, которые хотели его, но не смогли. Для нас с Джеймсом было большой удачей найти друг друга. Как будто этому суждено было произойти», − несколько лукавит Мори, рассказывая про тот обмен.
Он давно хотел получить Джеймса Хардена, потому что видел в нем потенциал франчайз-игрока. В «Оклахоме», где мяч в основном делили Дюрант и Уэстбрук, Хардена использовали лишь со скамейки. Он был лучшим шестым игроком в лиге, когда Сэм Прэсти (генменеджер «Тандер») отказался доплатить ему 4,5 млн долларов в новый предложенный контракт. Мори не упустил момент и достаточно дешево привез в Техас будущую суперзвезду.
С того момента «Рокетс» неизменно попадали в плей-офф, но для реальной борьбы за титул постоянно чего-то не хватало. В 2016 году, Мори нашел недостающую часть механизма − главного тренера Майка Д’Антони, невостребованного после провала в «Лейкерс». В игровых видах спорта тренер итальянского происхождения и игра от атаки − вещи сложно сочетаемые. Но именно атакующий стиль всегда был тренерской фишкой Майка – философия run and gun, беги и бросай.
Такой подход идеально подходил под видение игры Дэрила Мори. Три очка больше двух − простая, но определяющая концепция его цифровой философии. За небольшой промежуток времени «Рокетс» возвели в культ трехочковый бросок: за два последних сезона доля бросков из-за дуги составляет рекордные 52% от общей доли всех бросков команды. На площадке всегда присутствуют минимум четыре бросающих игрока, команда исполняет множество трехочковых из углов, как самая статистически выгодная точка для бросков из-за дуги. Игроки с дриблингом постоянно лезут под кольцо, находя фолы, а значит, набирают массу легких очков со штрафной линии.
Такая стратегия позволяет «Хьюстону» быть на лидирующих позициях даже при среднем по лиге проценте попадания в кольцо. И, конечно, никаких средних бросков, только в самом крайнем и безвыходном случае. Это и есть Морибол.
В этом календарном году техасцы побили свой же рекорд по количеству забитых трехочковых за матч, установив планку в 27 попаданий. Но, как известно, титулы выигрывает защита. Поэтому в помощь Майку Д’Антони был взят помощник и специалист по защитным построениям, Джефф Бзделик. С ним «Хьюстон» моментально прыгнули в первую семерку по защитным показателям, что позволило всерьез бороться с «Голден Стэйт».
Приобретение Криса Пола, умного и авторитетного разыгрывающего, помогло Хардену переложить ответственность на более опытного исполнителя, а команда получила ментального лидера на площадке. Пол мотивировал Джеймса, тот стал усерднее играть в защите и получил заслуженный титул MVP-2018. Также, по словам Мори, Пол сначала разобрался в философии игры «Рокетс», а затем помог Майку Д’Антони выжать из нее максимум и добиться большего прогресса в командной игре. Дэрил Мори не только подбирает необходимых для франшизы людей, но и сразу оценивает их перспективы при дальнейшем взаимодействии с существующими элементами команды.
«Аналитика помогает нам выигрывать и это главная причина, почему она мне нравится. Не нравится то, что ты не можешь удерживать новые идеи в секрете от остальных команд, ведь тебе приходится демонстрировать их на паркете. Сейчас есть пара новых идей, о которых мы пока не можем публично говорить. И я буду очень разочарован, если в следующем сезоне мы не придумаем что-то новое. То, что помогло бы нам остаться впереди остальных».
Даже когда все плохо – это хорошо
Ужасный старт сезона-2018/19 заставил Мори сделать несколько радикальных шагов: убрать из ротации нескольких игроков и вернуть с пенсии Бзделика до конца чемпионата. В обменный дедлайн Мори провернул целый ряд сделок, которые не только сбросили плохие контракты Райана Андерсона и Брендона Найта, но и вывели клуб из налоговой черты. А ведь зайти под порог налога было главной задачей на сезон от владельца команды Тильмана Фертитты. Из-за ужатых финансовых рамок Мори не смог дать желаемые контракты сразу нескольким ключевым игрокам. А прошлым летом по предварительной договоренности пришлось переплатить возрастному Крису Полу.
Теперь игра строилась от проходов под кольцо с максимальным количеством игроков с дриблингом – Мори искал пути для победы над «Голден Стэйт». На недавний вопрос зимой, не хочет ли он, как все команды, подождать развала ГСВ, Мори отрезал: «Пока ведь они здесь?! Нет, мы обязаны победить сейчас. Если все идет к тому, что ты не даешь Джеймсу Хардену и Крису Полу шанс выиграть титул, ты работаешь над изменением ситуации до тех пор, пока она тебя не устроит. Или пока не упадешь от изнеможения».
В решающий момент команда снова дрогнула. Очередной неудачный поход заставил Мори принять болезненное, но необходимое решение – обменять сильно сдавшего за последний сезон Криса Пола. Команда достигла потолка в развитии, а ждать случайных шансов и бездействовать точно не в стиле главы фронт-офиса «Хьюстона». В большом спорте по-настоящему топовые менеджеры не терпят сантиментов или личной привязанности. Ведь всего за две недели до обмена, на одном из мероприятий, Крис Пол и Дэрил Мори опровергли конфликт внутри команды, смеясь и дружески похлопывая друг друга.
Изначально ни одна команда НБА не хотела просто так брать на себя контракт 34-летнего защитника с зарплатой 124$ млн долларов еще на 3 года. Но Мори славится именно тем, что умеет держать контакт со всеми командами в лиге. Он часто списывается и обзванивает генеральных менеджеров франшиз на предмет сделок любого формата. Вариант обмена с перестраивающейся «Оклахомой» не просто давал «Рокетс» набор ролевых исполнителей, а полноценную звезду, пусть и очень спорную. В дополнение к Полу из «Хьюстона» уехало несколько пиков первого раунда. А Рассел Уэстбрук впервые в карьере сменил команду и вновь воссоздал дуэт корешей с Джеймсом Харденом.
Дэрилу Мори скоро исполнится всего 47 лет, но он уже один из самых мудрых и влиятельных спортивных менеджеров американского спорта. Мори не просто успевает за переменами мира – он сам диктует тренды. Совсем недавно Мори подписал новое пятилетнее соглашение с «Хьюстон Рокетс». Он построил работающий механизм внутри франшизы, где принятые решения имеют стабильно плюсовой баланс и любой год при любом уровне экспериментов побед больше, чем поражений. За все успехи Мори отдает славу тренерскому штабу, игрокам и помощникам. Местами это хитрые менеджерские уловки, а местами искренняя радость за проделанную работу внутри коллектива.
Большинство неудач он перекладывает на себя: «Тренер сделал все, что было в его силах. Я не смог обеспечить его достаточно качественными кадрами и условиями». Мори обязательно контактирует с игроками, выслушивает пожелания и советуется о возможных кандидатурах на приобретение. Именно после недавней приватной беседы с Харденом случился обмен Уэстбрука. Мори, как и все люди, злится, когда в решающие моменты плей-офф не может влиять на ситуацию и находится в позиции наблюдателя. Даже с полной платежной ведомостью всегда готов провернуть вау-обмен, но прежде всего ценит командную химию.
Он не боялся бросить вызов «Голден Стэйт», пока почти все другие команды НБА ждали их распада. История Дэрила Мори – это история о гике-математике, который за счет желания и работы всегда на шаг впереди конкурентов. Он доказывает, что необязательно иметь профессиональное спортивное прошлое, чтобы налаживать необходимые связи и находить компромисс в огромной спортивной индустрии. В 2007 году Мори начал строить с нуля собственную реактивную ракету. Она уже давно стабильно летит, сбрасывая на ходу ненужные части. И этот азартный ботаник точно не успокоится, пока она не доберется до цели.