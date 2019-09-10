Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас

«Аналитика помогает нам выигрывать и это главная причина, почему она мне нравится. Не нравится то, что ты не можешь удерживать новые идеи в секрете от остальных команд, ведь тебе приходится демонстрировать их на паркете. Сейчас есть пара новых идей, о которых мы пока не можем публично говорить. И я буду очень разочарован, если в следующем сезоне мы не придумаем что-то новое. То, что помогло бы нам остаться впереди остальных».

Даже когда все плохо – это хорошо

Ужасный старт сезона-2018/19 заставил Мори сделать несколько радикальных шагов: убрать из ротации нескольких игроков и вернуть с пенсии Бзделика до конца чемпионата. В обменный дедлайн Мори провернул целый ряд сделок, которые не только сбросили плохие контракты Райана Андерсона и Брендона Найта, но и вывели клуб из налоговой черты. А ведь зайти под порог налога было главной задачей на сезон от владельца команды Тильмана Фертитты. Из-за ужатых финансовых рамок Мори не смог дать желаемые контракты сразу нескольким ключевым игрокам. А прошлым летом по предварительной договоренности пришлось переплатить возрастному Крису Полу.

Теперь игра строилась от проходов под кольцо с максимальным количеством игроков с дриблингом – Мори искал пути для победы над «Голден Стэйт». На недавний вопрос зимой, не хочет ли он, как все команды, подождать развала ГСВ, Мори отрезал: «Пока ведь они здесь?! Нет, мы обязаны победить сейчас. Если все идет к тому, что ты не даешь Джеймсу Хардену и Крису Полу шанс выиграть титул, ты работаешь над изменением ситуации до тех пор, пока она тебя не устроит. Или пока не упадешь от изнеможения».

В решающий момент команда снова дрогнула. Очередной неудачный поход заставил Мори принять болезненное, но необходимое решение – обменять сильно сдавшего за последний сезон Криса Пола. Команда достигла потолка в развитии, а ждать случайных шансов и бездействовать точно не в стиле главы фронт-офиса «Хьюстона». В большом спорте по-настоящему топовые менеджеры не терпят сантиментов или личной привязанности. Ведь всего за две недели до обмена, на одном из мероприятий, Крис Пол и Дэрил Мори опровергли конфликт внутри команды, смеясь и дружески похлопывая друг друга.

Изначально ни одна команда НБА не хотела просто так брать на себя контракт 34-летнего защитника с зарплатой 124$ млн долларов еще на 3 года. Но Мори славится именно тем, что умеет держать контакт со всеми командами в лиге. Он часто списывается и обзванивает генеральных менеджеров франшиз на предмет сделок любого формата. Вариант обмена с перестраивающейся «Оклахомой» не просто давал «Рокетс» набор ролевых исполнителей, а полноценную звезду, пусть и очень спорную. В дополнение к Полу из «Хьюстона» уехало несколько пиков первого раунда. А Рассел Уэстбрук впервые в карьере сменил команду и вновь воссоздал дуэт корешей с Джеймсом Харденом.