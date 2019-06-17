История успеха «Торонто» − это когда чужаки-неудачники терпят и копят смелость
Год назад все было по-другому.
7 мая 2018 года. «Кливленд Кавальерс» на своей площадке в четырех играх завершают серию с «Торонто Рэпторс», победителями Восточной конференции. Хотя главное стало понятно за несколько дней до этого в Scotiabank arena. «Кавс» без труда увезли из Канады две победы, а мем про Lebronto Raptors вышел далеко за юмор. Тогда все увидели, что лучший регулярный сезон в истории франшизы и первое место на Востоке не значат абсолютно ничего.
«Регулярка и матчи плей-офф − совершенно разные вещи. Здесь другой уровень, сегодня нам это наглядно показали. Леброн − один из величайших игроков в истории, он кошмар для оппонентов», − беспомощно сказал главный тренер «Торонто» Дуэйн Кейси на послематчевой пресс-конференции. Три года подряд вылеты в плей-офф от «Кавальерс», а последние две серии без единой победы. «Торонто» − первая команда за 50 лет, победившая в регулярном сезоне и свипнутая до финала конференции», «Они могут выиграть сезон 81-1 и никто всерьез не посчитает их претендентами на титул», − обычно так тогда говорили СМИ.
Генеральный менеджер «Рэпторс» Масаи Уджири оглянулся, решился и сделал шокирующий ход − уволить лучшего тренера сезона Кейси и расформировать дуэт главных друзей НБА Демара Дерозана и Кайла Лаури.
Вы бы точно никогда не отдали лидера так жестко, как это сделал «Торонто». Никто бы не отдал
«Торонто Рэпторс» − одна из самых молодых франшиз в НБА. В 1995 году под эгидой расширения НБА в Канаде в лигу зашли сразу две команды из другой страны − они и «Ванкувер Гриззлиз». При входе новых участников в лигу в американском спорте обычно происходит «Драфт расширения». Старые команды могут защитить определенное количество своих игроков, а из оставшихся новые франшизы поочередно формируют ростер. В 1995 году под защиту попадали по восемь наиболее ценных людей в каждом клубе. Закономерно, что изначально канадские команды получались небоеспособными. Затем были менеджерские ошибки и слабые результаты − и франшиза «Гриззлиз» переехала в американский город Мемфис.
В Канаде остался единственный клуб.
Сезон за сезоном «Рэпторс» страдали в погоне за высокими результатами. Выход в полуфинал конференции на шестой год существования − лучшее достижение до сезона-2015/16. На стыке веков в команде поиграли легенды: Трэйси Макгрэйди, Винс Картер, чуть позже Крис Бош. Но только после выбора на драфте-2009 Демара Дерозана, обмена Кайла Лаури в 2012 году и назначения Масаи Уджири в 2013-м пришла некая стабильность − команда стала финишировать в верхней части зоны плей-офф.
Дерозан стал лицом «Рэпторс», неоднократно попадая в стартовую пятерку от Востока на «Матч всех звезд». Он же в сложный для команды период летом 2016-го отклонил все трансферы и остался, не бросив проект без лидера. Он всегда был добрым трушным пацаном. Поэтому в «Торонто», где ценилась дружеская атмосфера, быстро стал своим. С ним, конечно, плотно сдружился Дрейк.
Важно понимать: из суперзвезд НБА мало кто хочет ехать в пусть ламповый, но такой далекий и холодный Торонто. Есть Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфия, Майами, даже не налоговый Хьюстон. А Торонто... Это другая страна, другое информационное пространство и несколько другой менталитет. Поэтому в «Рэпторс» никогда не ценились частые изменения в ростере, и костяк команды держали до самого конца.
Но весенний позор-2018 Уджири принять не смог. Как не хотел мириться со званием «чоукеров». И тут очень кстати «Сан-Антонио Сперс» искали новый дом для Кавая Леонарда − важного таланта, с которым при этом случился конфликт, − требуя взамен не молодые активы, а уже готовую звезду.
«Хочу извиниться перед Демаром Дерозаном за недопонимание. Незадолго до обмена я не должен был обещать ему совместное будущее. Но если у нас есть шанс получить топ-5 игрока лиги − мы пользуемся этим шансом. Я делаю свою работу», — отчеканил Уджири после обмена. «Сказано было одно, а сделано другое. Не могу им доверять. В этой игре нет лояльности. Позже вы все поймете. Не беспокойтесь…» − загадочно писал Дерозан в инстаграме. Уджири пошел олл-ин, обменяв самого лояльного и, возможно, самого важного игрока в истории франшизы. Хладнокровно и сурово.
«Мы − Север».
Переворот в лицах: молодой отец, легенда на уколах, братья-чемпионы и тренер-психолог
«Голден Стэйт» и «Торонто» − две противоположные истории.
«Уорриорз» − это уже великая династия, масса звезд, опытный и титулованный тренер Стив Керр.
«Рэпторс» − впервые победители конференции, многие игроки вместе не больше года-двух, а в составе нет ни одного таланта, выбранного в лотерее драфта c 1-го по 14-й пик, а рулит ими всеми человек без славы и крупного опыта. На кандидатуре Ника Нерса настоял сам Уджири, проведя ряд собеседований на пост главного тренера просто для галочки. Нерс несколько лет был ответственным за построение нападения команды. По ходу этого сезона он совершал множество ошибок, медленно перестраивался в матчах, зачастую просто отдавал мяч Каваю и надеялся на его личные скиллы. Зато Нерс еще сильнее укрепил взаимодействие между игроками, сплотив их.
Коллектив очень по-семейному принял Кавая. Никто не сомневался, что он безоговорочная первая опция в атаке. Но в первой половине сезона Леонард и Лаури почти не играли вместе: Нерс старался разводить их по игровым минутам, они поочередно пропускали матчи. Потому что тот продолжал бойкотировать обмен Дерозана. Они до сих пор постоянно созваниваются. «Он мой лучший друг. Это не об игре, это о повседневной жизни. Я позвоню ему сегодня, обсудим что и как», − рассказал Лаури после третьей победы над «Голден Стэйт» в финале. Большая заслуга Нерса в том, что Лаури смог найти себя на площадке и смириться с обменом друга, хотя зимой все почти дошло до его ухода.
Другая история. Марк Газоль, карьера которого шла на спад, пришел в команду зимой в результате трейда с «Мемфисом», но уже в плей-офф выключал из игры лидеров соперника − Николу Вучевича и Джоэля Эмбиида. Весь Мемфис болел за «Торонто». Все-таки Марк − величайший игрок для «Гриззлиз». Теперь они с Пау Газолем стали первыми братьями-чемпионами в истории НБА.
Дэнни Грин также перезапустил карьеру после перехода в «Рэпторс». Столько лет в «Сан-Антонио» − и все больше непонятно, для чего.
Серж Ибака, игравший в «Оклахоме» с Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом, уехал в рисковую Канаду и в итоге получил чемпионский перстень раньше последних двоих.
Фред Ванвлит не был задрафтован в НБА в 2016 году. «Торонто» подобрали его, отправили в G-Лигу (лига развития игроков) − и менее трех лет спустя он играл решающие минуты финала НБА, а после получил один голос при выборе MVP финальной серии. Остальные десять получил Кавай. Все свои лучшие матчи Ванвлит сыграл после рождения ребенка.
Паскаль Сиакам был третьим-четвертым игроком с лавки «Tоронто» в сезоне-2017/18. Но все лето он работал с персональным тренером, стал второй опцией в чемпионской команде, закрепился в образе Spicy P и 24 июня заслуженно получит награду «Самому прогрессирующему игроку сезона». В 2017-м они с Ванвлитом стали чемпионами Лиги развития, а спустя два года осуществили мечту жизни.
Самая забавная история − чемпионство Патрика Маккоу. Он стал первым игроком со времен Коби, Шака и тех «Лейкерс» начала 2000-х, который оформил 3-peat − то есть 3 чемпионства подряд. Просто первые два сезона в лиге он провел в «Голден Стэйт». Его роль во обеих командах − шутер с дальнего конца скамейки.
И снова Кавай. Кавай показал один из лучших постсезонных перформансов в истории. Он обогнал Хакима Оладжьювона и занял третье место в списке игроков, набравших наибольшее количество очков за один розыгрыш плей-офф − впереди только Джордан-1992 и Леброн-2018. Две важнейших серии он играл на уколах и на невероятном желании побеждать.
В «Рэпторс» заезжало много легендарных игроков, но именно Леонард за один сезон там стал величайшим. «Торонто» выиграли три из четырех матчей финала на территории врага. Победный шестой матч серии стал последним для «Голден Стэйт» на родном паркете, со следующего сезона они переезжают в Сан-Франциско. И не важно, сколько травм отделило «ГСВ» от победы. Никто не назовет победу «Рэпторс» незаслуженной.
Они за одно межсезонье перешли на необходимый для претендента на чемпионство уровень, а дальше тащили на морали.
Всегда считавшийся хоккейным город Торонто выносил эту победу. Сейчас там происходит баскетбольная революция. В каждом парке организовывали зоны для совместного просмотра, такси перекрашивали в цвета команды, по центральной улице ходил макет динозавра и пережевывал форму «Уорриорз». Около гостиницы «Голден Стэйт» толпа встречала их свистом, а в американских подкастах отмечали, что в городе футбольно-европейская атмосфера фанатизма.
Даже Дрейк при всей своей раздражающей наглости здорово поработал над атмосферой и создавал особый шарм вокруг серии: продажа ворсинки с головы Карри на eBay под ником DraymondShouldntWear23, кофта со слоганом «Кевин!» из «Один дома», выкрики игрокам, массаж Нику Нерсу − все это запомнится надолго. Лига соскучилась по временам Спайка Ли и его трэштокам. Исторически такие перепалки всегда были частью знаковых матчей НБА.
Как же долго Канада и Торонто ждали настолько важного титула. Футбольный «Торонто» выиграл MLS в 2017 году, но победа в soccer не сравнится с чемпионством в лигах NFL, NBA, MLB или NHL. Последний раз большую победу в Торонто привозили «Блю Джейс», выигравшие бейсбольную Мировую серию в 1993 году.
Многие жители Торонто считают, что баскетбол для города − спорт будущего, а приход Кавая заставил их вновь поверить в успех. Будь это Scotiabank arena, Jurassic park или сквер в любой части города − в Торонто сегодня одна из самых шумных фанбаз во всей Америке. Они гордо носят мерч со слоганом «We The North». Перестроившись на ходу, они не упустили свой шанс и завершили чемпионский цикл «Голден Стэйт». Ходят слухи, что после шестого матча в Окленде над городом пошел еле заметный снег. В Королевскую Гавань пришла зима.