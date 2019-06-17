История успеха «Торонто» − это когда чужаки-неудачники терпят и копят смелость

«Хочу извиниться перед Демаром Дерозаном за недопонимание. Незадолго до обмена я не должен был обещать ему совместное будущее. Но если у нас есть шанс получить топ-5 игрока лиги − мы пользуемся этим шансом. Я делаю свою работу», — отчеканил Уджири после обмена. «Сказано было одно, а сделано другое. Не могу им доверять. В этой игре нет лояльности. Позже вы все поймете. Не беспокойтесь…» − загадочно писал Дерозан в инстаграме. Уджири пошел олл-ин, обменяв самого лояльного и, возможно, самого важного игрока в истории франшизы. Хладнокровно и сурово.

«Мы − Север».

Переворот в лицах: молодой отец, легенда на уколах, братья-чемпионы и тренер-психолог

«Голден Стэйт» и «Торонто» − две противоположные истории.

«Уорриорз» − это уже великая династия, масса звезд, опытный и титулованный тренер Стив Керр.

«Рэпторс» − впервые победители конференции, многие игроки вместе не больше года-двух, а в составе нет ни одного таланта, выбранного в лотерее драфта c 1-го по 14-й пик, а рулит ими всеми человек без славы и крупного опыта. На кандидатуре Ника Нерса настоял сам Уджири, проведя ряд собеседований на пост главного тренера просто для галочки. Нерс несколько лет был ответственным за построение нападения команды. По ходу этого сезона он совершал множество ошибок, медленно перестраивался в матчах, зачастую просто отдавал мяч Каваю и надеялся на его личные скиллы. Зато Нерс еще сильнее укрепил взаимодействие между игроками, сплотив их.

Коллектив очень по-семейному принял Кавая. Никто не сомневался, что он безоговорочная первая опция в атаке. Но в первой половине сезона Леонард и Лаури почти не играли вместе: Нерс старался разводить их по игровым минутам, они поочередно пропускали матчи. Потому что тот продолжал бойкотировать обмен Дерозана. Они до сих пор постоянно созваниваются. «Он мой лучший друг. Это не об игре, это о повседневной жизни. Я позвоню ему сегодня, обсудим что и как», − рассказал Лаури после третьей победы над «Голден Стэйт» в финале. Большая заслуга Нерса в том, что Лаури смог найти себя на площадке и смириться с обменом друга, хотя зимой все почти дошло до его ухода.

Другая история. Марк Газоль, карьера которого шла на спад, пришел в команду зимой в результате трейда с «Мемфисом», но уже в плей-офф выключал из игры лидеров соперника − Николу Вучевича и Джоэля Эмбиида. Весь Мемфис болел за «Торонто». Все-таки Марк − величайший игрок для «Гриззлиз». Теперь они с Пау Газолем стали первыми братьями-чемпионами в истории НБА.

Дэнни Грин также перезапустил карьеру после перехода в «Рэпторс». Столько лет в «Сан-Антонио» − и все больше непонятно, для чего.

Серж Ибака, игравший в «Оклахоме» с Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом, уехал в рисковую Канаду и в итоге получил чемпионский перстень раньше последних двоих.

Фред Ванвлит не был задрафтован в НБА в 2016 году. «Торонто» подобрали его, отправили в G-Лигу (лига развития игроков) − и менее трех лет спустя он играл решающие минуты финала НБА, а после получил один голос при выборе MVP финальной серии. Остальные десять получил Кавай. Все свои лучшие матчи Ванвлит сыграл после рождения ребенка.

Паскаль Сиакам был третьим-четвертым игроком с лавки «Tоронто» в сезоне-2017/18. Но все лето он работал с персональным тренером, стал второй опцией в чемпионской команде, закрепился в образе Spicy P и 24 июня заслуженно получит награду «Самому прогрессирующему игроку сезона». В 2017-м они с Ванвлитом стали чемпионами Лиги развития, а спустя два года осуществили мечту жизни.