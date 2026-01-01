Фред Ванвлит

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Ванвлит поставил рекорд «Торонто», набрав 54 очка
#Фред Ванвлит
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История успеха «Торонто» − это когда чужаки-неудачники терпят и копят смелость
#Торонто
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