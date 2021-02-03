Ванвлит поставил рекорд «Торонто», набрав 54 очка

«Торонто» победил «Орландо» 123:108 в матче НБА.

До Фреда Ванвлита еще никто не набирал в игре «Торонто» 54 очка – это рекорд результативности. Также Ванвлит – первый, кто в «Торонто» набрал 50+ очков в гостевом матче.

11 трехочковы из 14.

9 штрафных из 9.

17 из 23 бросков с игры.

Еще – три подбора, две передачи, три перехвата, три блок-шота.

50+ до него в «Торонто» набирали только Дерозан (52), Картер (51), Росс (51).