Фред Ванвлит
НБА
баскетбол
Торонто (б)
Ванвлит поставил рекорд «Торонто», набрав 54 очка
03 февраля, 10:11
«Торонто» победил «Орландо» 123:108 в матче НБА.
До Фреда Ванвлита еще никто не набирал в игре «Торонто» 54 очка – это рекорд результативности. Также Ванвлит – первый, кто в «Торонто» набрал 50+ очков в гостевом матче.
- 11 трехочковы из 14.
- 9 штрафных из 9.
- 17 из 23 бросков с игры.
- Еще – три подбора, две передачи, три перехвата, три блок-шота.
50+ до него в «Торонто» набирали только Дерозан (52), Картер (51), Росс (51).
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