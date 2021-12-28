Биатлон: Новости

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Биатлон
Где смотреть чемпионат России по биатлону и лыжным гонкам: расписание соревнований
#Биатлон
22 марта, 18:17
Биатлон
Где смотреть женский биатлон масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
17 февраля, 13:00
Биатлон
Где смотреть мужской биатлон масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
17 февраля, 13:00
Биатлон
Прогноз на женский биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022
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15 февраля, 13:07
Биатлон
Где смотреть женский биатлон эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
15 февраля, 13:00
Биатлон
Прогноз на мужской биатлон эстафету – Олимпийские игры 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
14 февраля, 13:10
Биатлон
Где смотреть мужской биатлон эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
14 февраля, 13:00
Биатлон
Где смотреть мужской биатлон гонку преследования на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
12 февраля, 17:02
Биатлон
Где смотреть женский биатлон гонку преследования на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
12 февраля, 17:00
Биатлон
Где смотреть мужской биатлон спринт на Зимних Олимпийских играх 2022
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11 февраля, 17:00
Биатлон
Где смотреть женский биатлон спринт на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
10 февраля, 17:00
Биатлон
Россия не взяла медалей в индивидуальной гонке в биатлоне. Цветков стал четвертым после одного промаха
#биатлон на Олимпийских играх-2022
08 февраля, 12:50
Биатлон
Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 19:30
Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
#биатлон на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 13:29
Биатлон
Где смотреть женский биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
06 февраля, 14:15
Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
#биатлон на Олимпийских играх-2022
05 февраля, 13:09
Биатлон
Прогноз на смешанную эстафету по биатлону — Олимпийские игры 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
04 февраля, 10:45
Лыжные гонки
Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
04 февраля, 10:35
Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
04 февраля, 10:30
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 09:52
Биатлон
Прогноз на итоги биатлона на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
03 февраля, 00:09
Биатлон
Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову
#Евгения Буртасова
30 января, 17:57
1
Биатлон
Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами
#биатлон на Олимпийских играх-2022
28 января, 11:36
Биатлон
Две биатлонистки сборной России и тренер отложили вылет на Олимпиаду из-за проблем с документами
#Олимпиада-2022
27 января, 09:28
Биатлон
Сборная России по биатлону заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
#Россия (биатлон)
23 января, 15:33
Биатлон
Россия взяла серебро в женской биатлонной эстафете, хотя Казакевич ушла на три штрафных круга 🥈
#Кубок мира по биатлону
22 января, 18:16
Биатлон
Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут
#Эдуард Латыпов
22 января, 15:35
Биатлон
Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку, Нигматуллина – десятая
#Биатлон
21 января, 19:00
Биатлон
🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим
#Антон Бабиков
20 января, 17:35
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
17 января, 13:43
Биатлон
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он стартовал 32-м 🥈
#Александр Логинов
16 января, 17:32
Биатлон
Россия выиграла золото в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону 🥇
#Кубок мира по биатлону
15 января, 17:46
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
14 января, 18:21
Биатлон
У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести
#Кубок мира по биатлону
13 января, 18:54
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
13 января, 17:52
Биатлон
🥈 Буртасова выиграла серебро в индивидуальной гонке на Кубке IBU
#Кубок IBU
12 января, 13:50
Биатлон
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет
#Анатолий Алябьев
11 января, 10:11
Биатлон
Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он лидировал перед четвертой стрельбой
#Александр Логинов
09 января, 15:13
Биатлон
Нигматуллина не пробежала штрафной круг на Кубке мира и объяснила это «субъективной оценкой ситуации»
#Ульяна Кайшева
07 января, 17:46
Биатлон
🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
#Александр Логинов
07 января, 14:38
Биатлон
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. До старта Олимпиады-2022 остается меньше месяца
#Эдуард Латыпов
06 января, 11:11
Биатлон
Буртасова и Елисеев заняли второе место на «Рождественской гонке». Организаторы остановили Буртасову из-за ошибки со стартом
#Биатлон
28 декабря 2021, 21:41
Биатлон
Биатлонист Елисеев приостановил карьеру до чемпионата России 2022 года
#Матвей Елисеев
21 декабря 2021, 12:27
Биатлон
Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
#Кристина Резцова
19 декабря 2021, 15:51
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету в Обертиллиахе
#Россия (биатлон)
19 декабря 2021, 12:50
Биатлон
Латыпов занял второе место в гонке преследования во Франции. Он выиграл 0,1 секунды у Кристиансена, который стал третьим
#Эдуард Латыпов
18 декабря 2021, 17:31
Биатлон
🥈 Латыпов взял серебро в спринте на Кубке мира. Первым стал Йоханнес Бе
#Эдуард Латыпов
17 декабря 2021, 17:32
Биатлон
Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг
#Россия (биатлон)
12 декабря 2021, 15:00
Биатлон
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
#Россия (биатлон)
11 декабря 2021, 17:52
Биатлон
🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг
#Россия (биатлон)
04 декабря 2021, 18:25
Биатлон
🥇 Шевченко выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU
#Анастасия Шевченко
03 декабря 2021, 17:28
Биатлон
🥇 Бабиков взял золото в спринте на этапе Кубка IBU. Он прошел гонку без промахов
#Антон Бабиков
03 декабря 2021, 14:21
Биатлон
Сборная России сняла Гараничева с Кубка мира по биатлону. Он опоздал на старт из-за забытых палок
#Евгений Гараничев
29 ноября 2021, 13:20
Биатлон
Гараничев перед спринтом в Эстерсунде забыл палки. Он опоздал на старт на 35 секунд
#Евгений Гараничев
28 ноября 2021, 17:10
Биатлон
Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок
#Биатлон
22 ноября 2021, 21:21
Биатлон
Определен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону
#Кубок мира по биатлону
13 ноября 2021, 14:42
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Биатлон
Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось
#Сергей Устюгов
13 октября 2021, 12:13
Биатлон
Союз биатлонистов России погасил 1,5 млн евро долга перед IBU за нарушение антидопинговых правил
#Биатлон
05 июля 2021, 15:13
Политика
Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
05 июля 2021, 11:58
Биатлон
Тренер сборной России по биатлону Польховский покинет должность по состоянию здоровья
#Валерий Польховский
09 апреля 2021, 10:54
Биатлон
Союз биатлонистов России включил Ушкину в число кандидатов в сборную. Хотя она объявляла о выступлениях за Румынию
#Наталья Ушкина
02 апреля 2021, 16:41
Биатлон
Йоханнес Бо выиграл Кубок мира по биатлону в третий раз подряд
#Йоханнес Бо
21 марта 2021, 20:00
Биатлон
Хофер победил в спринте на этапе Кубка мира. Лучшим из сборной России стал Гараничев – он 11-й
#Кубок мира по биатлону
19 марта 2021, 18:56
Биатлон
Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира
#Кубок мира по биатлону
19 марта 2021, 16:09
Биатлон
Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии. Биатлонисток из России нет в топ-20
#Кубок мира по биатлону
12 марта 2021, 20:48
Биатлон
Сборная России по биатлону взяла серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира
#Кубок мира по биатлону
05 марта 2021, 19:10
Биатлон
Женская сборная России по биатлону заняла 8-е место в эстафете. Победила Швеция
#Биатлон
04 марта 2021, 20:30
Биатлон
Сборная России не взяла личные медали на ЧМ по биатлону. Единственное достижение – бронза в эстафете
#ЧМ-2021 (биатлон)
21 февраля 2021, 18:05
Биатлон
Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону
#ЧМ-2021 (биатлон)
21 февраля 2021, 15:13
Биатлон
Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
20 февраля 2021, 18:14
Биатлон
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
20 февраля 2021, 15:14
Биатлон
Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие
#Валерий Польховский
20 февраля 2021, 12:40
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