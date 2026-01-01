Биатлон: Новости

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Биатлон
Где смотреть чемпионат России по биатлону и лыжным гонкам: расписание соревнований
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Биатлон
Россия не взяла медалей в индивидуальной гонке в биатлоне. Цветков стал четвертым после одного промаха
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Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
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Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
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Где смотреть женский биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
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Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Прогноз на смешанную эстафету по биатлону — Олимпийские игры 2022
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Лыжные гонки
Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
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Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Прогноз на итоги биатлона на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову
#Евгения Буртасова
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Биатлон
Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Две биатлонистки сборной России и тренер отложили вылет на Олимпиаду из-за проблем с документами
#Олимпиада-2022
Биатлон
Сборная России по биатлону заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
#Россия (биатлон)
Биатлон
Россия взяла серебро в женской биатлонной эстафете, хотя Казакевич ушла на три штрафных круга 🥈
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку, Нигматуллина – десятая
#Биатлон
Биатлон
🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим
#Антон Бабиков
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он стартовал 32-м 🥈
#Александр Логинов
Биатлон
Россия выиграла золото в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону 🥇
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
🥈 Буртасова выиграла серебро в индивидуальной гонке на Кубке IBU
#Кубок IBU
Биатлон
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет
#Анатолий Алябьев
Биатлон
Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он лидировал перед четвертой стрельбой
#Александр Логинов
Биатлон
Нигматуллина не пробежала штрафной круг на Кубке мира и объяснила это «субъективной оценкой ситуации»
#Ульяна Кайшева
Биатлон
🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
#Александр Логинов
Биатлон
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. До старта Олимпиады-2022 остается меньше месяца
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Буртасова и Елисеев заняли второе место на «Рождественской гонке». Организаторы остановили Буртасову из-за ошибки со стартом
#Биатлон
Биатлон
Биатлонист Елисеев приостановил карьеру до чемпионата России 2022 года
#Матвей Елисеев
Биатлон
Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
#Кристина Резцова
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету в Обертиллиахе
#Россия (биатлон)
Биатлон
Латыпов занял второе место в гонке преследования во Франции. Он выиграл 0,1 секунды у Кристиансена, который стал третьим
#Эдуард Латыпов
Биатлон
🥈 Латыпов взял серебро в спринте на Кубке мира. Первым стал Йоханнес Бе
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
#Россия (биатлон)
Биатлон
🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
🥇 Шевченко выиграла женский спринт на этапе Кубка IBU
#Анастасия Шевченко
Биатлон
🥇 Бабиков взял золото в спринте на этапе Кубка IBU. Он прошел гонку без промахов
#Антон Бабиков
Биатлон
Сборная России сняла Гараничева с Кубка мира по биатлону. Он опоздал на старт из-за забытых палок
#Евгений Гараничев
Биатлон
Гараничев перед спринтом в Эстерсунде забыл палки. Он опоздал на старт на 35 секунд
#Евгений Гараничев
Биатлон
Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок
#Биатлон
Биатлон
Определен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону
#Кубок мира по биатлону
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Биатлон
Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось
#Сергей Устюгов
Биатлон
Союз биатлонистов России погасил 1,5 млн евро долга перед IBU за нарушение антидопинговых правил
#Биатлон
Политика
Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
Биатлон
Тренер сборной России по биатлону Польховский покинет должность по состоянию здоровья
#Валерий Польховский
Биатлон
Союз биатлонистов России включил Ушкину в число кандидатов в сборную. Хотя она объявляла о выступлениях за Румынию
#Наталья Ушкина
Биатлон
Йоханнес Бо выиграл Кубок мира по биатлону в третий раз подряд
#Йоханнес Бо
Биатлон
Хофер победил в спринте на этапе Кубка мира. Лучшим из сборной России стал Гараничев – он 11-й
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии. Биатлонисток из России нет в топ-20
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Сборная России по биатлону взяла серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Женская сборная России по биатлону заняла 8-е место в эстафете. Победила Швеция
#Биатлон
Биатлон
Сборная России не взяла личные медали на ЧМ по биатлону. Единственное достижение – бронза в эстафете
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону
#ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие
#Валерий Польховский
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