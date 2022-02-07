Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов

На Олимпиаде прошла индивидуальная женская гонка в биатлоне. Призерами стали:

🥇🇩🇪 Дениз Херманн – 44 минуты 12,7 секунды, один промах;

🥈🇫🇷 Анас Шевалье-Буше – +9,4 секунды, один промах;

🥉🇳🇴 Марте Олсбю-Ройселанн – +15,3 секунды, два промаха.

В гонке было 86 участниц, от России выступали четыре биатлонистки: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгений Буртасова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

Лучшей стала Резцова (9). Она финишировала на 1 минуту и 13,1 секунды позже победителя, допустив при этом два промаха. Она могла рассчитывать на бронзу, если бы не допустила один промах (за него прибавляется штрафная минута). Миронова стала 23-й, Буртасова – 76-й, Нигматуллина – 77-й.

Нигматуллина показала худший результат в стрельбе среди всех участниц гонки: десять промахов в четырех попытках.

❌ – первая стрельба Нигматуллиной;

❌❌ – вторая стрельба;

❌❌❌ – третья стрельба;

❌❌❌❌ – четвертая стрельба.

8 февраля пройдет индивидуальная гонка у мужчин. В ней от России выступят Максим Цветков, Карим Халили, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.