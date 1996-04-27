Кристина Резцова

Дата рождения
27 апреля 1996 г.
Достижения
2-кратный серебряный призер чемпионата Европы (2020)
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Все новости
Материалы
Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке
1
#Кристина Резцова
1
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
1
#Россия на Олимпийских играх-2022
1
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
Все материалы