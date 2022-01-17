Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав сборной на Олимпиаду в Пекине. Вот как он выглядит.
Кто едет на Олимпиаду
🔵 Мужская сборная: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.
🔴 Женская сборная: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова.
⚪️ Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Как они выступают в сезоне
🔵 Логинов: лидер сборной, две бронзы в эстафетах на первых трех этапах, личные гонки поначалу складывались. На немецких этапах пошло лучше: золото в спринте, серебро в пасьюте плюс победная эстафета.
🔵 Латыпов: еще один лидер сборной, две серебряные гонки в Анси, медальные эстафеты, даже претендент на лидерство в Кубке мира в конце года. На немецких этапах отсутствовал из-за коронавируса.
🔵 Серохвостов: дебютант сборной, сходу занявший 15-е место в первой гонке. Личной медали пока нет, но участвовал во всех медальных эстафетах.
🔵 Халили: лучший результат в этом сезоне – восьмое место в пасьюте и две медали в эстафетах.
🔵 Цветков: впервые с 2019 года попал на КМ, добавился только на немецкие этапы. Там прилично начал в смешанной эстафете, финишировал с победой в мужской эстафете, в оберхофском пасьюте поднялся на целых 40 мест, в Рупольдинге в преследовании вполне имел шанс на медаль.
🔴 Резцова: лидер сборной, хотя в прошлом сезоне не выступала из-за декрета, а в этом начала неприметно. Зато потом проявила себя отличным финишером в эстафетах (две медальные), выиграла сингл-микст с Бабиковым и заодно ухватила бронзу в масс-старте в Анси.
🔴 Казакевич: начинала кошмарно (109-е место в индивидуальной гонке аж с 10 промахами), но уже на третьем этапе зашла в десятку в пасьюте, а в Рупольдинге помогла добыть бронзу в эстафете.
🔴 Миронова: в личных гонках максимум в сезоне – восьмые места в спринте и пасьюте, в эстафете – две медали.
🔴 Нигматуллина: начала с пятого места в индивидуальной гонке, с тех пор это лучший личный результат сезона. Плюс серебро в эстафете.
🔴 Васнецова: попала на КМ впервые с 2019 года, как и Цветков. Бежала первый этап в серебряной эстафете, но в бронзовой из-за падения проиграла много. В личных гонках 11-е место в пасьюте – пока лучшее.
Кто выступал в сезоне, но на Олимпиаду не едет
⚪️ Елисеев: много разговоров было о его конфликте со старшим тренером Юрием Каминским, за что он даже получил выговор от СБР. В индивидуальной гонке стал 30-м, а в спринте – 78-м, после чего вылетел из сборной. Жаловался на изотоник, а в декабре вообще решил не выступать до мартовского чемпионата России.
⚪️ Гараничев: в индивидуальной гонке стал 75-м, а в спринте вообще опоздал на старт, забыв палки, там и финишировал аж 113-м. Сейчас выступает на российских турнирах.
⚪️ Поварницын: сначала выиграл место в сборной среди 18 биатлонистов, но не был допущен из-за отсутствия очков. Был в главной команде со второго этапа, но совсем не впечатлил в смешанной эстафете и лишь дважды попадал в топ-20.
⚪️ Томшин: был на трех этапах. Лучший из них – в Хохфильцене, когда в пасьюте финишировал десятым, уходя со старта 47-м. Но в эстафете настрелял на штрафной круг. На немецкие этапы уже не поехал.
⚪️ Бабиков: попал только на немецкие этапы и здорово зажег в Оберхофе: шестой в спринте, десятый – в пасьюте, победный сингл-микст. Все испортил спринт в Рупольдинге – жуткое 71-е место.
⚪️ Куклина: очень слабый сезон, а два подряд спринта с 64-м и 74-м местами закрыли вопрос с поездкой на немецкие этапы.
⚪️ Шевченко: попала вместо Куклиной, но в спринте в Оберхофе стала 86-й. В следующем спринте отстреляла чисто, но финишировала 57-й из-за травмы ноги.
Кто выступал в прошлом сезоне, но в этом даже не попал на Кубок мира
🔻 Стрельцов (был 70-м в общем зачете КМ прошлого сезона): в этом сезоне провел всего две гонки на Кубке IBU, после чего не выступал по состоянию здоровья.
🔻 Сучилов (92): сейчас выступает на Кубке IBU, есть медаль в эстафете.
🔻 Пащенко (94): у него четыре гонки на Кубке IBU, на последней из которых стал третьим в спринте.
🔻 Буртасова (35): регулярно участвует в Кубке IBU, последние три гонки – медальные. Отсутствие на Кубке мира удивило, например, Владимира Драчева: «Зря списали Буртасову – это ошибка».
🔻 Акимова (66): не выступает из-за проблем со здоровьем.
🔻 Дербушева (75): всего три гонки на Кубке IBU, выступает на Кубке России. В ноябре заразилась коронавирусом.
🔻 Гореева (79): регулярно выступает на Кубке IBU, но редко поднимается выше 30-х мест.
Когда следующий этап Кубка мира
Он состоится в итальянском Антхольце.
🗓️ 20 января – мужская индивидуальная гонка
🗓️ 21 января – женская индивидуальная гонка
🗓️ 22 января – мужская эстафета и женская эстафета
🗓️ 23 января – мужской масс-старт и женский масс-старт.
Когда будут биатлонные гонки на Олимпиаде
Полное расписание гонок в Пекине:
🗓️ 5 февраля – смешанная эстафета
🗓️ 7 февраля – женская индивидуальная гонка
🗓️ 8 февраля – мужская индивидуальная гонка
🗓️ 11 февраля – женский спринт
🗓️ 12 февраля – мужской спринт
🗓️ 13 февраля – женский пасьют и мужской пасьют
🗓️ 15 февраля – мужская эстафета
🗓️ 16 февраля – женская эстафета
🗓️ 18 февраля – мужской масс-старт
🗓️ 19 февраля – женский масс-старт