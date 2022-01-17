Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки

🔵 Халили: лучший результат в этом сезоне – восьмое место в пасьюте и две медали в эстафетах.

🔵 Цветков: впервые с 2019 года попал на КМ, добавился только на немецкие этапы. Там прилично начал в смешанной эстафете, финишировал с победой в мужской эстафете, в оберхофском пасьюте поднялся на целых 40 мест, в Рупольдинге в преследовании вполне имел шанс на медаль.

🔴 Резцова: лидер сборной, хотя в прошлом сезоне не выступала из-за декрета, а в этом начала неприметно. Зато потом проявила себя отличным финишером в эстафетах (две медальные), выиграла сингл-микст с Бабиковым и заодно ухватила бронзу в масс-старте в Анси.

🔴 Казакевич: начинала кошмарно (109-е место в индивидуальной гонке аж с 10 промахами), но уже на третьем этапе зашла в десятку в пасьюте, а в Рупольдинге помогла добыть бронзу в эстафете.

🔴 Миронова: в личных гонках максимум в сезоне – восьмые места в спринте и пасьюте, в эстафете – две медали.

🔴 Нигматуллина: начала с пятого места в индивидуальной гонке, с тех пор это лучший личный результат сезона. Плюс серебро в эстафете.

🔴 Васнецова: попала на КМ впервые с 2019 года, как и Цветков. Бежала первый этап в серебряной эстафете, но в бронзовой из-за падения проиграла много. В личных гонках 11-е место в пасьюте – пока лучшее.