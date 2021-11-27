109-е место и десять промахов – так выступила биатлонистка Казакевич. Она попала в состав России тренерским решением
В шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону. Там состоялась женская индивидуальная гонка. Сразу две спортсменки из сборной России попали в лидирующую восьмерку. Ульяна Нигматуллина заняла пятое место, Кристина Резцова – восьмое. Обе сделали по одному промаху. Формат гонки – за каждый промах добавляется минута.
Худшей спортсменкой в составе России стала Ирина Казакевич. Она заняла 109-е место с отставанием от лидера 11 минут и 36 секунд. Казакевич промазала десять из 20 выстрелов в индивидуальной гонке. Хуже нее по местам финишировали только Асука Хачисука и Йоханна Талихярм. Ни одна из соперниц не сделала так много промахов.
Мы подробно рассказывали о формировании биатлонного состава России на первый этап Кубка мира. Там есть цитата президента СБР Виктора Майгурова из его интервью Sports.ru: «Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке». Так он защищал тренерское решение Михаила Шашилова. Именно он взял ее в сборную России на первый этап.
Как формировался женской сборной России:
- Миронова и Нигматуллина – через топ-20 общего зачета прошлого сезона.
- Куклина, Казакевич, Васнецова – через тренерское решение.
- Резцова – через отборочные старты.
Именно Куклина, Васнецова и Казакевич заняли худшие места в индивидуальной гонке из состава России. Лариса Куклина заняла 28-е место, Валерия Васнецова – 44-е. За десять дней до первого старта Казакевич защищала Шашилова и говорила такую фразу: «Да, мне дали шанс. Наверное, это большой аванс». Тогда же обсуждались ее проблемы со стрельбой.
Промахи Казакевич в индивидуальной гонке были на четырех рубежах. Хуже всего она выступила на второй стойке – четыре промаха. В интервью Sport24 Казакевич вспоминала ошибки в стрельбе с летнего ЧМ. Там у нее тоже постоянно были промахи, но их Казакевич объясняла неполадками с оружием. Тренер Загурский говорил, что у Казакевич есть проблемы с психологией.
Стрельба Казакевич всегда вызывала вопросы. Подогревала и она сама. В марте Казакевич рассказывала о выступлении в эстафете, где едва закрыла все мишени за восемь выстрелов на одной стрельбе. Казакевич говорила: «Из восьми стрелять стоя непозволительно, хорошо, что вообще закрыла, начался мандраж. Получилось успокоиться, но нужно было работать чисто».
Формально Казакевич считается одной из самых талантливых спортсменок России. Ей 24 года, проводит второй взрослый сезон в биатлоне. Ее основное качество – скорость. Но в индивидуальной гонке на первом этапе не было и этого. Там Казакевич проиграла ходом более двух минут. Еще Казакевич постоянно медленно стреляет в гонках на Кубке мира.
В прошлом сезоне у Казакевич уже была похожая гонка на Кубке мира. На мартовском этапе в Эстерсунде она заняла 100-е место в спринте. В той гонке Казакевич сделала семь промахов из десяти выстрелов. Тогда она рассказывала именно о собственных ошибках во время стрельбы и даже объясняла их через потерю концентрации.
Реакция фанатов биатлона на ее новый провал: