Ирина Казакевич
Кубок мира по биатлону
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#Ирина Казакевич #Кубок мира по биатлону

109-е место и десять промахов – так выступила биатлонистка Казакевич. Она попала в состав России тренерским решением

вчера, 17:42
Александр Плеханов

Newspix24/Global Look Press

В шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону. Там состоялась женская индивидуальная гонка. Сразу две спортсменки из сборной России попали в лидирующую восьмерку. Ульяна Нигматуллина заняла пятое место, Кристина Резцова – восьмое. Обе сделали по одному промаху. Формат гонки – за каждый промах добавляется минута.

Худшей спортсменкой в составе России стала Ирина Казакевич. Она заняла 109-е место с отставанием от лидера 11 минут и 36 секунд. Казакевич промазала десять из 20 выстрелов в индивидуальной гонке. Хуже нее по местам финишировали только Асука Хачисука и Йоханна Талихярм. Ни одна из соперниц не сделала так много промахов.

Мы подробно рассказывали о формировании биатлонного состава России на первый этап Кубка мира. Там есть цитата президента СБР Виктора Майгурова из его интервью Sports.ru: «Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке». Так он защищал тренерское решение Михаила Шашилова. Именно он взял ее в сборную России на первый этап.

Как формировался женской сборной России:

  • Миронова и Нигматуллина – через топ-20 общего зачета прошлого сезона.
  • Куклина, Казакевич, Васнецова – через тренерское решение.
  • Резцова – через отборочные старты.

Именно Куклина, Васнецова и Казакевич заняли худшие места в индивидуальной гонке из состава России. Лариса Куклина заняла 28-е место, Валерия Васнецова – 44-е. За десять дней до первого старта Казакевич защищала Шашилова и говорила такую фразу: «Да, мне дали шанс. Наверное, это большой аванс». Тогда же обсуждались ее проблемы со стрельбой.

Промахи Казакевич в индивидуальной гонке были на четырех рубежах. Хуже всего она выступила на второй стойке – четыре промаха. В интервью Sport24 Казакевич вспоминала ошибки в стрельбе с летнего ЧМ. Там у нее тоже постоянно были промахи, но их Казакевич объясняла неполадками с оружием. Тренер Загурский говорил, что у Казакевич есть проблемы с психологией.

Стрельба Казакевич всегда вызывала вопросы. Подогревала и она сама. В марте Казакевич рассказывала о выступлении в эстафете, где едва закрыла все мишени за восемь выстрелов на одной стрельбе. Казакевич говорила: «Из восьми стрелять стоя непозволительно, хорошо, что вообще закрыла, начался мандраж. Получилось успокоиться, но нужно было работать чисто».

Newspix24/Global Look Press

Формально Казакевич считается одной из самых талантливых спортсменок России. Ей 24 года, проводит второй взрослый сезон в биатлоне. Ее основное качество – скорость. Но в индивидуальной гонке на первом этапе не было и этого. Там Казакевич проиграла ходом более двух минут. Еще Казакевич постоянно медленно стреляет в гонках на Кубке мира.

В прошлом сезоне у Казакевич уже была похожая гонка на Кубке мира. На мартовском этапе в Эстерсунде она заняла 100-е место в спринте. В той гонке Казакевич сделала семь промахов из десяти выстрелов. Тогда она рассказывала именно о собственных ошибках во время стрельбы и даже объясняла их через потерю концентрации.

Реакция фанатов биатлона на ее новый провал:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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