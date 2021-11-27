109-е место и десять промахов – так выступила биатлонистка Казакевич. Она попала в состав России тренерским решением

В шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону. Там состоялась женская индивидуальная гонка. Сразу две спортсменки из сборной России попали в лидирующую восьмерку. Ульяна Нигматуллина заняла пятое место, Кристина Резцова – восьмое. Обе сделали по одному промаху. Формат гонки – за каждый промах добавляется минута.

Худшей спортсменкой в составе России стала Ирина Казакевич. Она заняла 109-е место с отставанием от лидера 11 минут и 36 секунд. Казакевич промазала десять из 20 выстрелов в индивидуальной гонке. Хуже нее по местам финишировали только Асука Хачисука и Йоханна Талихярм. Ни одна из соперниц не сделала так много промахов.

Мы подробно рассказывали о формировании биатлонного состава России на первый этап Кубка мира. Там есть цитата президента СБР Виктора Майгурова из его интервью Sports.ru: « Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке ». Так он защищал тренерское решение Михаила Шашилова. Именно он взял ее в сборную России на первый этап.

Как формировался женской сборной России: