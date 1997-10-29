Ирина Казакевич

Дата рождения
29 октября 1997 г.
Достижения
Призер чемпионата мира среди юниоров
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Биатлон
Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин вечером 28 января. Они не полетели со сборной России по биатлону из-за проблем с QR-кодами
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место
#ЧМ-2021 (биатлон)
Все новости
Материалы
Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением
#Россия (биатлон)
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
109-е место и десять промахов – так выступила биатлонистка Казакевич. Она попала в состав России тренерским решением
#Ирина Казакевич
Все материалы