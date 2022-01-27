Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением
За неделю до старта Олимпиаду-2022 в сборной России по биатлону случилась неприятность. Команда уже прилетела в Пекин. Но вместе с ней не оказалось старшего тренера сборной Михаила Шашилова, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой. Их вылет отложен.
Что случилось?
26 января Союз биатлонистов России выступил с заявлением:
«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе».
Какие задачи должны выполнить спортсмены, собирающиеся на Олимпиаду-2022, после которых они получат нужные QR-коды:
1. Регистрация в HMS (Health Monitoring System). На этом этапе заполняются все данные, связывающие спортсмена и коронавирус: сертификат о вакцинации, если болел – время болезни и антитела; результаты последних ПЦР-тестов.
2. Регистрация в приложении My2022.
3. Фиксирование всех данных в этом приложении, включая о самочувствии во время Олимпиады.
Если все данные заполнены верно, то код становится зеленым. В таком случае спортсменам и сотрудникам команд разрешено вылетать в Пекин.
У Шашилова и Васнецовой нет нужных QR-кодов. У Казакевич код просрочен и вообще загорелся красным.
Что теперь будет?
Еще один человек, пострадавший от проблем с QR-кодами – массажист сборной Роман Никитин. Он, Шашилов, Васнецова и Казакевич сразу же после снятия с рейса уехали на базу в Новогорск. Министерство спорта сказало, что их транспортировка осуществлялась в соответствии со всеми нормами безопасности.
Еще комментарий Минспорта:
«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин, так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин».
Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов сразу же прокомментировал информацию так: «Пока сложно предметно сказать, сколько времени придется потратить членам нашей команды для получения нового кода. Сейчас федерация активно занимается разрешением этой ситуации».
Сложно сказать, когда именно члены сборной полетят в Пекин. На сайте Союза биатлонистов написано, что их вылет задержан минимум на сутки.
В сборной по биатлону есть еще проблемы с коронавирусом?
Да, но она не повлияет на состав самих спортсменов. Положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский. Его место на ОИ займет Дмитрий Блинов, который был в резервном списке олимпийской сервис-бригады.
Уже в Пекине положительный тест на коронавирус сдал тренер сборной России Сергей Башкиров. Он сказал: «Да, я сдал положительный тест на коронавирус, по приезде в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь меня ждет повторный тест. Чувствую себя хорошо, признаков болезни нет. В самолете мы летели раздельно – там были определенные зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов».
Башкиров должен был жить вместе со спортсменами в олимпийской деревне.