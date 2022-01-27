Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением

Что случилось?

26 января Союз биатлонистов России выступил с заявлением:

«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе».

Какие задачи должны выполнить спортсмены, собирающиеся на Олимпиаду-2022, после которых они получат нужные QR-коды:

1. Регистрация в HMS (Health Monitoring System). На этом этапе заполняются все данные, связывающие спортсмена и коронавирус: сертификат о вакцинации, если болел – время болезни и антитела; результаты последних ПЦР-тестов.

2. Регистрация в приложении My2022.

3. Фиксирование всех данных в этом приложении, включая о самочувствии во время Олимпиады.

Если все данные заполнены верно, то код становится зеленым. В таком случае спортсменам и сотрудникам команд разрешено вылетать в Пекин.

У Шашилова и Васнецовой нет нужных QR-кодов. У Казакевич код просрочен и вообще загорелся красным.