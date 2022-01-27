Россия (биатлон)
Олимпиада-2022
Ирина Казакевич
Валерия Васнецова
Россия на Олимпийских играх-2022
биатлон на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия (биатлон) #Олимпиада-2022 #Ирина Казакевич #Валерия Васнецова #Россия на Олимпийских играх-2022 #биатлон на Олимпийских играх-2022

Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением

3 часа назад

За неделю до старта Олимпиаду-2022 в сборной России по биатлону случилась неприятность. Команда уже прилетела в Пекин. Но вместе с ней не оказалось старшего тренера сборной Михаила Шашилова, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой. Их вылет отложен.

Что случилось?

26 января Союз биатлонистов России выступил с заявлением:

«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе».

Какие задачи должны выполнить спортсмены, собирающиеся на Олимпиаду-2022, после которых они получат нужные QR-коды:

1. Регистрация в HMS (Health Monitoring System). На этом этапе заполняются все данные, связывающие спортсмена и коронавирус: сертификат о вакцинации, если болел – время болезни и антитела; результаты последних ПЦР-тестов.

2. Регистрация в приложении My2022.

3. Фиксирование всех данных в этом приложении, включая о самочувствии во время Олимпиады.

Если все данные заполнены верно, то код становится зеленым. В таком случае спортсменам и сотрудникам команд разрешено вылетать в Пекин.

У Шашилова и Васнецовой нет нужных QR-кодов. У Казакевич код просрочен и вообще загорелся красным.

Что теперь будет?

Еще один человек, пострадавший от проблем с QR-кодами – массажист сборной Роман Никитин. Он, Шашилов, Васнецова и Казакевич сразу же после снятия с рейса уехали на базу в Новогорск. Министерство спорта сказало, что их транспортировка осуществлялась в соответствии со всеми нормами безопасности.

Еще комментарий Минспорта:

«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин, так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин».

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов сразу же прокомментировал информацию так: «Пока сложно предметно сказать, сколько времени придется потратить членам нашей команды для получения нового кода. Сейчас федерация активно занимается разрешением этой ситуации».

Сложно сказать, когда именно члены сборной полетят в Пекин. На сайте Союза биатлонистов написано, что их вылет задержан минимум на сутки.

В сборной по биатлону есть еще проблемы с коронавирусом?

Да, но она не повлияет на состав самих спортсменов. Положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский. Его место на ОИ займет Дмитрий Блинов, который был в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Уже в Пекине положительный тест на коронавирус сдал тренер сборной России Сергей Башкиров. Он сказал: «Да, я сдал положительный тест на коронавирус, по приезде в олимпийскую деревню меня изолировали. Теперь меня ждет повторный тест. Чувствую себя хорошо, признаков болезни нет. В самолете мы летели раздельно – там были определенные зоны, получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов».

Башкиров должен был жить вместе со спортсменами в олимпийской деревне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa, Alexander Shemetov/Global Look Press
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия (биатлон)
#Олимпиада-2022
#Ирина Казакевич
#Валерия Васнецова
#Россия на Олимпийских играх-2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022