Валерия Васнецова

Дата рождения
29 мая 1997 г.
Достижения
Победительница Универсиады (2019)
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Биатлон
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#Евгения Буртасова
Биатлон
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022
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Материалы
Как спортсмены Олимпиады жалуются на быт: мерзнут в номерах, едят холодные макароны и боятся спать из-за надзора посреди ночи
#Олимпиада-2022
Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением
#Россия (биатлон)
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
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