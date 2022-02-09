Как спортсмены Олимпиады жалуются на быт: мерзнут в номерах, едят холодные макароны и боятся спать из-за надзора посреди ночи
С первых дней Олимпиады в Пекине спортсмены и их тренеры говорят об условиях жизни внутри , показывают фото и раскрывают подробности. Здесь мы собрали главные случаи.
Холод в номерах – приходилось просить обогреватели
Еще до старта турнира в конце января биатлонист Себастьян Самуэльссон написал, что в его номере ночью температура упала до 12 градусов. Позже организаторы принесли ему обогреватель.
Тренер сборной России Сергей Башкиров подтвердил: «В некоторых номерах действительно свежо. Организаторы вчера выдали обогреватели».
Невкусная или неправильная еда – страдают даже те, кто не заперт на изоляции
Тот же Башкиров рассказывал: «Надо делать скидку на то, что соревнования проходят в Азии и питание имеет свой оттенок. Но в целом питание стандартное. Вареная картошка присутствует».
Потом случилась та самая история с Валерией Васнецовой, которую процитировали не только русские, но и иностранные медиа. Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и села на карантин уже после приезда в олимпийский Пекин. Она показала, какую еду приносят в ее изолированный номер: один и тот же набор, маленькие порции, голод, боль в желудке.
«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.
Я очень сильно похудела. Целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати: за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна».
Позже она показала, какую еду дают не спортсмену, а, например, доктору. Очевидная разница:
Пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов позже сказал, что после резонанса в медиа вопрос с питанием улучшается. Заодно в номере появились велотренажер и доступ к свежему воздуху.
На изоляции остался и финский хоккеист Марко Анттила. Его тренер Юкка Ялонен пожаловался, что Анттила ест холодные и безвкусные спагетти пару раз в день.
Проблемы не только у тех, кто на карантине. Тренер немецких горнолыжников Кристиан Швайгер тоже критиковал питание: «Нет даже горячих блюд. Есть чипсы, немного орехов и шоколада, и больше ничего. Это свидетельствует об отсутствии внимания к соревновательным видам спорта».
Глава олимпийской Германии Дирк Шиммельпфенниг тоже призвал решить проблемы с едой у трехкратного олимпийского чемпиона двоеборца Эрика Френцеля. Американцы заранее прогнозировал проблемы и приехали с запасом собственной еды.
МОК всем ответил одним заявлением: да, проблемы с температурой, разнообразием и размером порций известны и решаются.
Претензии даже к размерам комнаты – слишком маленькие
Шиммельпфенниг работал над тем, чтобы улучшить условия Френцеля и еще двух немецких спортсменов – поместить их в более чистые и еще более вместительные номера. Там появились велотренажеры и нормальный интернет.
Американская бобслеистка Мейерс Тэйлор вынужденно тренировалась в «крошечной комнате», где в условиях замкнутого пространства каким-то образом выполняла динамические упражнения и имитировала разгон.
Спортивный директор МОК Кит Макконнелл говорит то же, что остальной комитет: «Спортсмены спрашивали про интернет, мы дали им полный доступ в сеть. Питание улучшилось, доступ к спортивному оборудованию упрощен. К тому же мы каждому спортсмену оказываем психологическую поддержку. Все спортсмены говорят, что они получают непосредственную помощь от комитета по делам атлетов».
Непонятки с карантином – тесты то отрицательные, то положительные
Сдавших положительный тест и болеющих бессимптомно помещают в специальные гостиницы. Польская шорт-трекистка Наталия Малишевска сначала тоже попала в самоизоляцию и рассказала, что все случилось внезапно в три часа ночи. Следующую ночь Малишевска называла ужасом: «Спала в одежде в постели, потому что боялась, что заберут обратно на карантин».
«Больше не верю ни в какие тесты, ни в какие Олимпиады. Что-то во мне умерло в ту субботу», – добавила она.
Финский тренер Ялонен винил во всем политику и считал, что в случае с его игроком Анттилой нарушаются права человека. Малишевска, рассказывая о той ночи, тоже упомянула государственный фактор: «Мне сказали, что здесь есть политические моменты, которые мне не понять».
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Малишевска все-таки вышла из карантина и попала на эстафету:
С погодой тоже что-то не так
Особенно про это говорили шведы. Лыжница Фрида Карлссон замерзла в скиатлоне и пришли к журналистам в слезах и абсолютно истощенной. После этого веды усомнились, что на улице в тот день вообще измерялась температура – не слишком ли холодно для проведения гонки?