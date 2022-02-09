Как спортсмены Олимпиады жалуются на быт: мерзнут в номерах, едят холодные макароны и боятся спать из-за надзора посреди ночи

С первых дней Олимпиады в Пекине спортсмены и их тренеры говорят об условиях жизни внутри , показывают фото и раскрывают подробности. Здесь мы собрали главные случаи.

Холод в номерах – приходилось просить обогреватели

Еще до старта турнира в конце января биатлонист Себастьян Самуэльссон написал, что в его номере ночью температура упала до 12 градусов. Позже организаторы принесли ему обогреватель.

Тренер сборной России Сергей Башкиров подтвердил: «В некоторых номерах действительно свежо. Организаторы вчера выдали обогреватели».

Невкусная или неправильная еда – страдают даже те, кто не заперт на изоляции

Тот же Башкиров рассказывал: «Надо делать скидку на то, что соревнования проходят в Азии и питание имеет свой оттенок. Но в целом питание стандартное. Вареная картошка присутствует».

Потом случилась та самая история с Валерией Васнецовой, которую процитировали не только русские, но и иностранные медиа. Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и села на карантин уже после приезда в олимпийский Пекин. Она показала, какую еду приносят в ее изолированный номер: один и тот же набор, маленькие порции, голод, боль в желудке.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.

Я очень сильно похудела. Целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати: за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна».

Позже она показала, какую еду дают не спортсмену, а, например, доктору. Очевидная разница: