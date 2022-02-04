Весь снег на этой Олимпиаде – искусственный. Кубометр стоит $3, его выстреливают пушки и ружья, а риск травмы выше
Официальные сроки Олимпиады-2022 в Пекине – с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования стартовали 2 февраля. Больше половины видов спорта – на открытом воздухе.
Но условия особенные, почти везде – искусственный снег. Что нужно про это знать.
Почему на Олимпиаде в Пекине будет искусственный снег?
Банальный ответ – сильно не хватает обычного снега. Средняя температура в эти месяцы – чуть выше температуры замерзания воды. К тому же регион, где пройдет Олимпиада, подвержен резкой смене погодных условий. А, например, в Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по лыжам, почти не бывает осадков – это самый сухой регион Китая, так что воду для снежных пушек нужно завозить специально.
Согласно отчету лондонского университета Лафборо, Олимпиада в Пекине станет первой, где почти на 100% будет искусственный снег. На прошлых Олимпийских играх искусственное оснежение было проведено в дополнение к естественному.
В целом, это может быть проблемой для зимних Олимпиад и дальше – естественного снега из-за изменения климата становится все меньше. Вдобавок к этому, конкретно в Китае эксперты опасаются, что весь процесс с искусственным оснежением может нарушить естественный круговорот воды в регионе.
Что особенного именно в создании искусственного снега китайцами?
Несколько лет до Олимпиады группа исследователей экспериментировала с его производством. Они самостоятельно построили трассу, сконструировали прибор для измерения твердости льда и снега, а еще – прибор для измерения размера частиц льда и снега.
Так технология хранения снега помогла защитить ледник Дагу в провинции Сычуань, который таял быстрее остальных.
Сколько нужно воды и снега?
В ноябре 2021 года было закуплено оборудование для производства снега.
Для Олимпиады потребуется примерно 223 миллиона литров воды для генерации снега. Решение подвергалось критике: в регионе и так нехватка пресной воды. Снега нужно произвести в размере 1,2 миллиона кубических метров. Для этого используются десятки генераторов и сотни снегоочистителей.
Изначально сообщалось, что вода для этого будет поступать из местных водохранилищ, но составит менее 1% водоснабжения города, так что гражданам никак не повредит. Никакой химии тоже не будет – снег растает обычным образом.
Затраты – примерно $3 за каждый кубометр снега.
Как происходит сам процесс изготовления снега?
В снежных пушках он образуется за счет мелкодисперсного распыления воды со сжатым воздухом через форсунки. Получившаяся смесь выдувается наружу.
В пушках или снегогенераторах используется вентилятор, но бывают еще и снежные ружья. В них нет вентилятора, и они нужны для начального оснежения или в тех ситуациях, когда нужно получить большие объемы за короткое время.
Снежные пушки часто работают ночью. Здесь минус – в шуме, который может напугать местных диких животных.
А в чем отличие искусственного снега от естественного?
Естественный снег состоит из снежинок, искусственный – из не до конца замерзших капель воды. Так плотность и влажность искусственного снега получается выше. И сохраняется он дольше естественного.
В искусственном снеге почти 30% льда и 70% воздуха, в естественном – соответственно 10% и 90%.
Почему искусственный снег опаснее?
Это, безусловно, минус – на искусственном снегу увеличивается риск травм у спортсменов при падениях. Есть риск и при падениях на трассах (снег замерзший и более твердый, чем обычно), и за их пределами (там тоже не мягкие сугробы, а твердая земля).
С другой стороны, многие спортсмены уже привыкли выступать именно на искусственном снегу.
Кстати, а название «искусственный снег» – правильное?
Интересно, что нет. Просто такое название приклеилось. На деле же, искусственный снег – это декоративный, например, в театре. А получаемый с помощью снежных пушек – это «технический» снег.
Такой снег нужен только для больших соревнований?
Нет, он еще используется на горнолыжных курортах. Считается, что один из главных критериев при выборе зимнего курорта – это именно надежность снежного покрытия. Как правило, искусственное оснежение используют 95% горнолыжных курортов мира.
Да и для обычных тренировок, например, лыжных школ, он тоже подойдет.
А когда еще использовался искусственный снег на Олимпиадах?
Впервые – еще в 1980 году, когда Олимпиада проходила в американском Лейк-Плэсиде. В Ванкувере-2010 тоже был такой снег. Как и в Сочи-2014. Там, например, дорого обошлось хранение снега, но зато был хороший запас, который позволил бы провести соревнования в полном объеме даже при самой плохой погоде.