Весь снег на этой Олимпиаде – искусственный. Кубометр стоит $3, его выстреливают пушки и ружья, а риск травмы выше

Официальные сроки Олимпиады-2022 в Пекине – с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования стартовали 2 февраля. Больше половины видов спорта – на открытом воздухе.

Но условия особенные, почти везде – искусственный снег. Что нужно про это знать.

Почему на Олимпиаде в Пекине будет искусственный снег?

Банальный ответ – сильно не хватает обычного снега. Средняя температура в эти месяцы – чуть выше температуры замерзания воды. К тому же регион, где пройдет Олимпиада, подвержен резкой смене погодных условий. А, например, в Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по лыжам, почти не бывает осадков – это самый сухой регион Китая, так что воду для снежных пушек нужно завозить специально.

Согласно отчету лондонского университета Лафборо, Олимпиада в Пекине станет первой, где почти на 100% будет искусственный снег. На прошлых Олимпийских играх искусственное оснежение было проведено в дополнение к естественному.

В целом, это может быть проблемой для зимних Олимпиад и дальше – естественного снега из-за изменения климата становится все меньше. Вдобавок к этому, конкретно в Китае эксперты опасаются, что весь процесс с искусственным оснежением может нарушить естественный круговорот воды в регионе.