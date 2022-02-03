Медалисты Олимпиады впервые получат вязанные букеты вместо настоящих цветов. На их создание ушло 50 тысяч часов
На Олимпиаде в Пекине вместе с медалями как всегда будут вручаться цветы. Но в этот раз не настоящие, а ручной вязки из кашемира. Это сделано из-за экологии. Вязаный букет будет имитировать шесть настоящих видов цветов: роза, китайская роза, ландыш, гортензия, лавровая и оливковая ветвь.
Олимпийский комитет России тоже показал, как выглядит вязаный букет для медалистов.
В пресс-релизе от сайта Олимпиады написано, что эти цветы символизируют дружбу, упорство, счастье, единство, победу и мир.
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Букеты делает Ли Мэйли – мастер из Шанхая, которая только в октябре прошлого года узнала, что ее работы будут вручаться медалистам Олимпиады. Мэйли 70 лет, и она только после 50 увлеклась вязанием из кашемира:
«Я чувствовала, что моя мечта сбылась. Наша проектная схема рассматривалась оргкомитетом более четырех месяцев. Когда-то я думал, что это безнадежно».
Мэйли работает не одна, а со своей мастерской. На вышивание цветов уходит очень много времени:
«Чтобы сплести лепесток розы, требуется 20 минут. Роза состоит из десяти лепестков, трех листьев и одного стебля. Нужно потратить не менее пяти часов на одну розу. Поэтому для полного изготовления букета потребуется 35 часов. На вязание всех букетов уйдет почти 50 тысяч часов».
Впервые на Олимпиаде искусственные цветы вручаются вместо живых. Но традиция с цветами прерывалась. В Рио-2016 медалисты получали статуэтки с символикой, в Пхенчхане-2018 – игрушки.
В Токио-2021 снова появились цветы. 5000 букетов организаторы закупили у фермеров провинций, которые пострадали от землетрясения 2011 года.