Медалисты Олимпиады впервые получат вязанные букеты вместо настоящих цветов. На их создание ушло 50 тысяч часов

В пресс-релизе от сайта Олимпиады написано, что эти цветы символизируют дружбу, упорство, счастье, единство, победу и мир.

Медали Олимпиады-2022: кто придумал, почему такой сложный дизайн, зачем нужна коробочка из бамбука

Букеты делает Ли Мэйли – мастер из Шанхая, которая только в октябре прошлого года узнала, что ее работы будут вручаться медалистам Олимпиады. Мэйли 70 лет, и она только после 50 увлеклась вязанием из кашемира:

«Я чувствовала, что моя мечта сбылась. Наша проектная схема рассматривалась оргкомитетом более четырех месяцев. Когда-то я думал, что это безнадежно».

Мэйли работает не одна, а со своей мастерской. На вышивание цветов уходит очень много времени:

«Чтобы сплести лепесток розы, требуется 20 минут. Роза состоит из десяти лепестков, трех листьев и одного стебля. Нужно потратить не менее пяти часов на одну розу. Поэтому для полного изготовления букета потребуется 35 часов. На вязание всех букетов уйдет почти 50 тысяч часов».