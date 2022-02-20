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Россия на Олимпийских играх-2022
Марко Анттила
Олимпиада-2022
хоккей на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022 #Марко Анттила #Олимпиада-2022 #хоккей на Олимпийских играх-2022

Россия исторически плохо играет с Финляндией на Олимпиадах. Сейчас все решил бросок 36-летнего игрока, который не пустил Россию в финал ЧМ-2019

27 минут назад

20 февраля – последний день Олимпиады-2022 в Пекине. И в этот день состоялся хоккейный финал, в котором Россия встречалась с Финляндией. Итог – поражение России 1:2.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Как проходила эта игра?

После первого периода Игорь Ларионов, комментировавший этот финал вместе с Денисом Казанским на Первом канале, назвал игру «рабочим, хорошим хоккеем». И оказался абсолютно точным в плане определения. За первые два периода команды обменялись шайбами. В первом периоде Финляндия пропустила от Михаила Григоренко – для него это первая шайба на Олимпиаде (реализация большинства за 18 секунд). Ответку она провела уже во втором периоде – счет сравнял защитник «Авангарда» Вилле Покка.

В первом периоде Финляндия перебросала Россию. Во втором по броскам получилась ничья, но Финляндия в целом выглядела опаснее. В третьем периоде Финляндия сразу же реализовала небольшое преимущество в игровом плане – через полминуты после старта шайбу забросил Ханнес Бьернинен (рикошет после броска Марко Анттилы). С того момента Финляндия усилила прессинг, который особенно мощно выглядел на фоне удаления Андронова.

Keystone Press Agency/Global Look Press

России не помогла даже минута в большинстве, когда Иван Федотов покинул ворота в пользу шестого полевого игрока.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Счет так и не изменился – 1:2. Итоговое положение:

Скриншот с трансляции на официальном сайте Первого канала

Эмоции наших игроков:

Скриншот с трансляции на официальном сайте Первого канала

Скриншот с трансляции на официальном сайте Первого канала

Скриншот с трансляции на официальном сайте Первого канала

Россия продлила неудачную серию против финнов на Олимпийских играх

Россия не обыгрывала Финляндию на Олимпиаде с 1998 года (тогда было 7:4 в полуфинале и 4:3 в матче группового этапа). Дальнейшие встречи:

  • 2002 год, группа – поражение России 1:3.
  • 2006 год, полуфинал – поражение России 0:4.
  • 2014 год, четвертьфинал – поражение России 1:3.
  • Сейчас – новый проигрыш, но уже в решающем матче турнира. Это второе поражение России в финале Олимпийских игр (первое случилось в 1998 году).

Всего Россия встречалась на Олимпиадах с Финляндией 8 раз и в 6 встречах проигрывала. Общий счет – 14:28.

Победную шайбу сделал 36-летний Анттила. Россия помнит его по ЧМ-2019

После победы Финляндии над Словакией в полуфинале 36-летний Марко Анттила сказал:

«Мечтал о финале, когда сидел в пекинском изоляторе. Теперь это случилось. Вообще у меня много было мыслей тогда, много было времени свободного. На самом деле не так все страшно было, просто сидел в полном одиночестве, хотя хотелось играть, тренироваться, быть с командой. Конечно, я нервничал, что пропущу много матчей здесь, но все обошлось».

Перед стартом Олимпиады Анттила сдал положительный тест на коронавирус и пропустил первые два матча турнира – восстановился только к игре с Латвией. После этого он сыграл пять встреч на Олимпийских играх. Статистика:

  • 2 заброшенные шайбы.
  • 1 ассист.

И этот ассист пришелся на матч с Россией в финале – после его броска Бьернинен подставил клюшку и забросил решающую шайбу.

Марко Анттила празднует вторую шайбу в ворота России

Keystone Press Agency/Global Look Press

Кстати, это не первый раз, когда Анттила проявляет себя в матчах против России. На чемпионате мира-2019 Финляндия обыграла Россию в полуфинале – 1:0. Единственную шайбу в том матче забросил как раз Анттила. Тогда мы писали такой текст:

Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник

Тогда из-за Анттилы в Финляндии случился бум продаж кружек с изображением Морры (персонаж книг Туве Янссон о мумми-тролях). «Морра» («Mörkö») в переводе с финского значит «пугало». Анттила благодаря росту в 203 см как раз получил такое прозвище.

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