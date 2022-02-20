Россия исторически плохо играет с Финляндией на Олимпиадах. Сейчас все решил бросок 36-летнего игрока, который не пустил Россию в финал ЧМ-2019

Россия продлила неудачную серию против финнов на Олимпийских играх

Россия не обыгрывала Финляндию на Олимпиаде с 1998 года (тогда было 7:4 в полуфинале и 4:3 в матче группового этапа). Дальнейшие встречи:

2002 год, группа – поражение России 1:3.

2006 год, полуфинал – поражение России 0:4.

2014 год, четвертьфинал – поражение России 1:3.

Сейчас – новый проигрыш, но уже в решающем матче турнира. Это второе поражение России в финале Олимпийских игр (первое случилось в 1998 году).

Всего Россия встречалась на Олимпиадах с Финляндией 8 раз и в 6 встречах проигрывала. Общий счет – 14:28.

Победную шайбу сделал 36-летний Анттила. Россия помнит его по ЧМ-2019

После победы Финляндии над Словакией в полуфинале 36-летний Марко Анттила сказал:

«Мечтал о финале, когда сидел в пекинском изоляторе. Теперь это случилось. Вообще у меня много было мыслей тогда, много было времени свободного. На самом деле не так все страшно было, просто сидел в полном одиночестве, хотя хотелось играть, тренироваться, быть с командой. Конечно, я нервничал, что пропущу много матчей здесь, но все обошлось».

Перед стартом Олимпиады Анттила сдал положительный тест на коронавирус и пропустил первые два матча турнира – восстановился только к игре с Латвией. После этого он сыграл пять встреч на Олимпийских играх. Статистика:

2 заброшенные шайбы.

1 ассист.

И этот ассист пришелся на матч с Россией в финале – после его броска Бьернинен подставил клюшку и забросил решающую шайбу.