хоккей на Олимпийских играх-2022

Дата проведения
3 - 20 февраля
Место проведения
"Укэсон-арена"; Государственный дворец спорта Пекина
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