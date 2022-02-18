хоккей на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на хоккей финал Финляндия – Россия — Олимпийские игры 2022
вчера, 19:05
Финальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине пройдет 20 февраля. В борьбе за золотые медали Олимпийских игр сойдутся Финляндия и Россия. Начало – в 7:10 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
Победа Финляндии – 2,4.
Ничья – 4,2.
Победа России – 2,6.
Прошлую хоккейную Олимпиаду выиграла сборная России. У Финляндии нет побед на Олимпийских играх.
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