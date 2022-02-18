Прогноз на хоккей финал Финляндия – Россия — Олимпийские игры 2022

Финальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине пройдет 20 февраля. В борьбе за золотые медали Олимпийских игр сойдутся Финляндия и Россия. Начало – в 7:10 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Финляндии – 2,4.

Ничья – 4,2.

Победа России – 2,6.

Прошлую хоккейную Олимпиаду выиграла сборная России. У Финляндии нет побед на Олимпийских играх.

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