Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
Сборная России по хоккею объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022. В него вошли 25 игроков. Еще шестеро хоккеистов поедут в Пекин в качестве запасных. Это важно, потому что замены в составе можно делать вплоть до старта хоккейного турнира. Он начинается 9 февраля. Поэтому Россия еще может заявить резервистов в олимпийскую основу.
Список запасных: Шугаев, Чистяков, Кадейкин, Кузьменко, Ткачев, Галиев.
Текущая основа – на картинке. Напоминаем: игроки из НХЛ не могли поехать на Олимпиаду-2022.
Почему Россия не взяла на Олимпиаду-2022 главных бомбардиров КХЛ?
Вадим Шипачев будет главной звездой России на олимпийском хоккейном турнире. Это с отрывом лучший бомбардир сезона КХЛ (67 очков). Зато в составе России есть сразу несколько неожиданностей, которые связаны с линией нападения. Второй бомбардир КХЛ Кузьменко (53 очка) попал только в список запасных. Не едут Жафяров, Голдобин, Тертышный и другие.
Из десятки лучших бомбардиров лиги с русским паспортом в основу попали только Вадим Шипачев и Никита Гусев. Главный тренер России Алексей Жамнов дал отдельное пояснение по Антону Бурдасову (СКА). Штаб сборной разочарован его выступлением на Кубке Первого канала и не видит в составе на два первых звена. Поэтому Бурдасов вообще не едет в Пекин.
Обладатель Кубка Гагарина Толчинский по такой же причине не попадал даже в расширенный список России. Это же объяснение можно отнести и к остальным неожиданностям по составу. Там заранее распределены роли игроков. Поэтому в основе есть оборонительный форвард Андронов (8 очков в сезоне), но отсутствуют большинство заметных бомбардиров.
Чем объясняется такое количество игроков из ЦСКА и СКА?
В этом сезоне ЦСКА задает игровые тренды русского хоккея, но по результатам не прогрессирует. В таблице Западной конференции КХЛ клуб занимает четвертое место. Пока команда только привыкает к хоккею Сергея Федорова. В основном составе сборной России на Олимпиаде-2022 заявлены сразу семь хоккеистов из ЦСКА. Ни один клуб не отправил туда столько игроков.
Это стало возможным по нескольким причинам. Основная – именно в ЦСКА по-прежнему выступают статусные и одни из лучших по именам игроки. В прошлом сезоне ЦСКА играл с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина. Сопутствующие, но важные вещи: Сергей Федоров входит в список тренеров сборной, босс ЦСКА Есмантович – советник штаба.
Перед Олимпиадой-2022 было много слухов и инсайдов о борьбе за влияние вокруг сборной России. Мы обозначим факт: только четыре хоккеиста из СКА (3 основных + запасной Кузьменко) едут в Пекин. Бывший тренер России Брагин отодвинут на роль старшего в клубе. Роман Ротенберг занимается тренерскими вещами в СКА и теперь почти не фигурирует в новостях о сборной.
Генеральный менеджер России Илья Ковальчук объяснил отсутствие в основе форварда СКА Кузьменко тем, что у запасных игроков еще будет возможность проявить себя. Хотя тот проводит лучший сезон в карьере. Пролетевший мимо состава России еще один форвард СКА Бурдасов опубликовал видео из ЧБД с актуальными отсылками: «Мы поняли. Все поняли, думаю».
Так мало игроков из СКА – странность. Но все теории заговора опровергаются историей с попаданием в состав вратаря СКА Самонова.
Как в сборной России оказался резервный вратарь СКА?
Самонов, Билялов, Федотов – вратари России на Олимпиаде-2022. По этому вратарскому составу сразу возникают вопросы. Самонов регулярно вызывается в сборную России, но почти не выходит в составе СКА. Он провел в сезоне КХЛ только девять матчей. Даже двухмесячная пауза не помешала Самонову выйти на замену в игре Кубка Первого канала.
Так о Самонове после той замены высказывался Жамнов: «Тот же Самонов хотелось бы, чтобы играл. Парень перспективный. Мы его вызвали, чтобы поднять его дух, настроение». В расширенном олимпийском составе России был и вратарь Аскаров (о нем – тут). Федотов (ЦСКА) и Билялов («Ак Барс») играют чаще. Единственный реальный конкурент Самонова – вратарь «Северстали» Шугаев.
Вратарская проблема – глобальная история для КХЛ. Лучшие вратари выступают в НХЛ, а топ-клубы России сейчас больше полагаются на иностранцев. В пятерку лучших вратарей КХЛ по коэффициенту надежности входят четыре легионера и Федотов. На первом месте – голкипер СКА Юханссон. Именно этот швед и вытеснил из основы Самонова и Аскарова.
Арсений Грицюк – кто это и почему здесь?
Грицюк – форвард из омского «Авангарда». Ему 20 лет, полноценно играет во взрослом хоккее первый сезон. В чемпионском сезоне дебютировал в КХЛ, но провел в регулярке только 12 игр. Сейчас отыграл 39 матчей и набрал 28 очков. В среднем Грицюк проводит на площадке чуть больше 14 минут, имеет показатель полезности +9.
В декабре Грицюк получил важную характеристику от тренера «Авангарда» Боба Хартли. Тот назвал его бросок невероятным и сказал, что Грицюк становится зрелым: «Грицюк сегодня был движущей силой нашей атаки: на протяжении последних пяти-шести недель он действительно здорово себя показывает, прогрессирует».
Прогресс Грицюка – показатель новой системы омского «Авангарда». Она ориентирована на развитие молодых игроков. В прошлом сезоне молодым лидером «Авангарда» был Егор Чинахов, который сразу уехал в НХЛ и сейчас играет за «Коламбус» (29 матчей). Теперь Грицюк занимает его место. Принцип похожий: много игрового времени, постоянные шансы в любых форматах.
В сборной России на Олимпиаде-2022 сыграют и другие молодые игроки. Туда попали Дмитрий Воронков (21 год), Кирилл Марченко (21 год) и Александр Никишин (20 лет). Их отличие от Грицюка в том, что оба заметно играют в КХЛ не первый сезон.
Как себя показывает Арсений Грицюк. В КХЛ он становился лучшим игроком ноября:
И показывал вот такой бросок:
Когда смотреть матчи России на Олимпиаде-2022?
В олимпийском турнире участвуют 12 команд. Сборная России попала в группу B. Ее соперники – Швейцария, Дания и Чехия. На групповом этапе никто не вылетает, поэтому сборная России обязательно попадет в плей-офф Олимпиады-2022.
Расписание матчей России на групповом этапе (московское время):
- 9 февраля, 11:40. Россия – Швейцария
- 11 февраля. 07:10. Дания – Россия
- 12 февраля. 16:10. Россия – Чехия
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