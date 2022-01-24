Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА

Почему Россия не взяла на Олимпиаду-2022 главных бомбардиров КХЛ?

Вадим Шипачев будет главной звездой России на олимпийском хоккейном турнире. Это с отрывом лучший бомбардир сезона КХЛ (67 очков). Зато в составе России есть сразу несколько неожиданностей, которые связаны с линией нападения. Второй бомбардир КХЛ Кузьменко (53 очка) попал только в список запасных. Не едут Жафяров, Голдобин, Тертышный и другие.

Из десятки лучших бомбардиров лиги с русским паспортом в основу попали только Вадим Шипачев и Никита Гусев. Главный тренер России Алексей Жамнов дал отдельное пояснение по Антону Бурдасову (СКА). Штаб сборной разочарован его выступлением на Кубке Первого канала и не видит в составе на два первых звена. Поэтому Бурдасов вообще не едет в Пекин.

Обладатель Кубка Гагарина Толчинский по такой же причине не попадал даже в расширенный список России. Это же объяснение можно отнести и к остальным неожиданностям по составу. Там заранее распределены роли игроков. Поэтому в основе есть оборонительный форвард Андронов (8 очков в сезоне), но отсутствуют большинство заметных бомбардиров.