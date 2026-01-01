Александр Самонов

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Вратарь сборной России Самонов не играл в КХЛ два месяца. Его последний матч – 27 октября
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