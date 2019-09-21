«Витязь» – это сенсация во всем. Идут выше ЦСКА, тренер впервые работает главным в КХЛ, лидеры так никогда не играли

«Витязь» всегда ассоциировался с драками и яркими вратарями-легионерами, назывался командой-шансом для игроков за 30. Теперь это абсолютно новая история. В этом сезоне КХЛ «Витязь» сносит соперников голами (разница шайб – 25:13), летит вверх по таблице и удивляет подбором разнообразных игроков. Запоминайте их фамилии, пока они еще не так известны.

«Витязь» привлек внимание еще летом, когда в контрольном матче грохнул ЦСКА (5:0). Тогда это расценили обычной предсезонной случайностью: команды были на разных стадиях подготовки, да и вообще до старта сезона оставалась еще неделя. Посмотрите хайлайты той игры – в похожем стиле «Витязь» теперь проводит почти каждый матч. Только уже в регулярном сезоне КХЛ. Как же так?