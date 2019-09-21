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«Витязь» – это сенсация во всем. Идут выше ЦСКА, тренер впервые работает главным в КХЛ, лидеры так никогда не играли
21 сентября 2019, 14:00
«Витязь» всегда ассоциировался с драками и яркими вратарями-легионерами, назывался командой-шансом для игроков за 30. Теперь это абсолютно новая история. В этом сезоне КХЛ «Витязь» сносит соперников голами (разница шайб – 25:13), летит вверх по таблице и удивляет подбором разнообразных игроков. Запоминайте их фамилии, пока они еще не так известны.
- «Витязь» привлек внимание еще летом, когда в контрольном матче грохнул ЦСКА (5:0). Тогда это расценили обычной предсезонной случайностью: команды были на разных стадиях подготовки, да и вообще до старта сезона оставалась еще неделя. Посмотрите хайлайты той игры – в похожем стиле «Витязь» теперь проводит почти каждый матч. Только уже в регулярном сезоне КХЛ. Как же так?
- В таблице Западной конференции «Витязь» прямо сейчас на первом месте. У команды 14 очков в восьми играх. Пока «Витязь» проиграл только «Автомобилисту» (2:3). Даже это объяснимо только сенсационной крутостью соперника: «Автомобилист» опять начал сезон со стопроцентного показателя побед. В прошлом клуб не проигрывал 17 матчей подряд, сейчас выиграл восемь из восьми.
- Управляет «Витязем» 55-летний Михаил Кравец. Почти всю игровую карьеру он провел в Америке. Работал ассистентом в СКА, однажды возглавлял команду пару недель в роли исполняющего обязанности, тренировал в ВХЛ и МХЛ. В мае «Витязь» неожиданно поставил его главным тренером команды КХЛ. В такой роли Кравец еще не работал.
- 35-летний Александр Семин – главный хоккеист «Витязя». Еще в мае с ним подписали новый однолетний контракт, в августе сделали капитаном. Сейчас Семин в среднем набирает больше очка за игру. За восемь игр у него пять голов и четыре результативных паса. В игре с «Локомотивом», где «Витязь» отыгрался с 0:2, Семин отдал две передачи.
- Святослав Гребенщиков радует не меньше. Он начинал карьеру в СКА, потом переходил в «Сочи». Там Гребенщиков в сезоне-2017/18 отыграл 33 матча, забил четыре раза, набрал пять очков и на год спустился в ВХЛ. «Витязь» что-то в нем разглядел – у Гребенщикова снова пошло в КХЛ. Сейчас он уже перекрыл свои лучшие в лиге показатели по очкам и голам (6=5+1).
- Принадлежит «Витязю» и 36-летний Евгений Артюхин. Да, когда-то он рубился в НХЛ, сносил хитами соперников, потом забивал 16 голов за сезон в СКА. Сейчас Артюхина впервые выпустили только на игру с «Локомотивом», где он сыграл восемь минут. Даже за них он показал неплохое движение – дальше от Артюхина ждут силового доминирования и голов.
- Круче остальных прогрессировал вратарь Александр Самонов. У него четыре победы в четырех матчах с четырьмя пропущенными шайбами. Перешедший из «Нефтехимика» Илья Ежов тоже провел четыре игры, но пропустил в них девять раз. До этого Самонов никогда в карьере не побеждал в КХЛ четыре раза. В прошлом сезоне было три за 13 матчей.
- Главный актив команды 24-летний Артем Швец-Роговой. На этот сезон он ставит себе цели по попаданию в основную сборную России. Стартовые матчи у него смазались из-за травмы, но Швец-Роговой все равно забросил одну шайбу. В прошлом сезоне у него было 25 очков и место в Олимпийской сборной России.
- Впереди у «Витязя» мощная серия из четырех матчей с топами: СКА, «Автомобилист», «Металлург» и ЦСКА. Если раньше «Витязь» воспринимали аутсайдером перед каждым из этих соперников, то теперь его даже боятся. Кто знает, какой еще неизвестный ранее хоккеист неожиданно покажет лучшие карьерные показатели.
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