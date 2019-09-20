Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах

Сейчас везде мелькает момент из игры «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Его распространяли в официальных аккаунтах КХЛ и в социальных сетях самого «Авангарда». Защитник Алексей Бондарев замахнулся на легионера «Салавата» Линуса Умарк. Между ними не было даже касания, но Умарк картинно повалился на лед. Упал так, будто ему сильно прилетело.