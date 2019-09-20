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#КХЛ #Авангард #Хоккей #Алексей Бондарев #Линус Умарк #Салават Юлаев

Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах

20 сентября 2019, 16:50

Сейчас везде мелькает момент из игры «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Его распространяли в официальных аккаунтах КХЛ и в социальных сетях самого «Авангарда». Защитник Алексей Бондарев замахнулся на легионера «Салавата» Линуса Умарк. Между ними не было даже касания, но Умарк картинно повалился на лед. Упал так, будто ему сильно прилетело.

Почти через сутки «Авангард» выкатил мини-фильм о взаимоотношениях Бондарева и игроков «Салавата». Именно бросок Алексея Бондарева привел к победному голу в шестом матче серии плей-офф. Тогда «Авангард» выиграл у «Салавата» в третьем овертайме и попал в финал Кубка Гагарина. Теперь у Бондарева новое умение – он пугает взглядом и замахами лидера соперника.

Новый матч «Авангарда» и «Салавата Юлаева» пройдет 22 октября. Там ждут новых чудес от Бондарева, а пока болельщики уничтожают Умарка. Хотя некоторым все равно неприятно смотреть на его симуляцию в официальных аккаунтах КХЛ. 

твиттер КХЛ

твиттер «Авангарда»

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