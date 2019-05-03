Артемий Панарин
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#Артемий Панарин #НХЛ #Коламбус #Бостон (х)

В НХЛ засчитали гол Панарина, хотя шайба улетела за пределы площадки

03 мая 2019, 11:25
Александр Плеханов

«Коламбус» проиграл «Бостону» (1:4). Единственную шайбу в составе «Коламбуса» забросил Артемий Панарин. На общий итог это не повлияло, но Панарин прокачал личную статистику. Еще никто из «Коламбуса» не набирал 10 очков за один розыгрыш плей-офф.

Панарин сделал не только это. В листе лучших бомбардиров «Коламбуса» за всю историю плей-офф Артемий теперь делит первое место с Аткинсоном (по 17 очков). Шайба в ворота «Бостона» стала для него уже пятой в этом плей-офф.

Тут важна вторая часть видео. На замедленном повторе видно, что шайба улетает в сетку над заградительным стеклом. Хоккеисты «Бостона» это видели, поэтому остановились. Судьи не заметили, игра продолжилась, «Коламбус» забил.

Естественно, что по правилам такие голы не засчитывают. В этом эпизоде сработал и другой пункт тех же правил. Панарин оказался не первым игроком, коснувшимся шайбы после ее вылета за пределы льда. Из-за этого гол уже нельзя отменить.

«Легко потерять самообладание, когда происходит что-то подобное, на что ты не в состоянии повлиять. Но мы справились с эмоциями, понимая, что еще долго играть», – рассказал защитник «Бостона» Чарли Макэвой.

КХЛ показывала пример того, как отменяются подобные голы. В этом моменте шайба попала в защитное стекло, когда ее вбрасывали в зону. Здесь это случилось непосредственно перед голом, поэтому отмена шайбы легальна.

Все фото: Global Look Press
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