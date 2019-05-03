В НХЛ засчитали гол Панарина, хотя шайба улетела за пределы площадки

Тут важна вторая часть видео. На замедленном повторе видно, что шайба улетает в сетку над заградительным стеклом. Хоккеисты «Бостона» это видели, поэтому остановились. Судьи не заметили, игра продолжилась, «Коламбус» забил.

Естественно, что по правилам такие голы не засчитывают. В этом эпизоде сработал и другой пункт тех же правил. Панарин оказался не первым игроком, коснувшимся шайбы после ее вылета за пределы льда. Из-за этого гол уже нельзя отменить .

«Легко потерять самообладание, когда происходит что-то подобное, на что ты не в состоянии повлиять. Но мы справились с эмоциями, понимая, что еще долго играть», – рассказал защитник «Бостона» Чарли Макэвой.

КХЛ показывала пример того, как отменяются подобные голы. В этом моменте шайба попала в защитное стекло, когда ее вбрасывали в зону. Здесь это случилось непосредственно перед голом, поэтому отмена шайбы легальна.