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Хоккей
Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
14 января, 12:09
Хоккей
Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
#Егор Чинахов
16 ноября 2021, 09:56
Хоккей
«Коламбус» создал фонд в честь погибшего вратаря Кивлениекса. Часть средств направят на развитие хоккея в Латвии
#Коламбус
13 июля 2021, 15:08
Хоккей
«Коламбус» выступил с заявлением по гибели Кивлениекса: он умер после падения и травмы головы
#Коламбус
05 июля 2021, 17:31
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии погиб в 24 года
#Коламбус
05 июля 2021, 15:38
Хоккей
Григоренко подписал 3-летний контракт с ЦСКА
#Михаил Григоренко
03 июля 2021, 12:58
Все новости
Материалы
Умер вратарь Латвии и «Коламбуса». Клуб говорит об ударе головой при падении, полиция добавляет про неудачный фейерверк
#НХЛ
05 июля 2021, 19:05
Скандальные звезды НХЛ поменялись клубами. Один бесил тренера, другой – помешался на Fortnite
#НХЛ
23 января 2021, 20:27
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
09 января 2021, 17:19
В НХЛ засчитали гол Панарина, хотя шайба улетела за пределы площадки
#Артемий Панарин
03 мая 2019, 11:25
Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4
#Коламбус
17 апреля 2019, 12:43
Конор взбодрил НХЛ: вбросил шайбу, наорал на игроков, мотивировал на празднование
#НХЛ
17 марта 2019, 12:57
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