«Коламбус» выступил с заявлением по гибели Кивлениекса: он умер после падения и травмы головы

Голкипер сборной Латвии и «Коламбуса» Матисс Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет. «Коламбус» прокомментировал ситуацию:

«Коламбус» с глубокой скорбью сообщают, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матисс Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай – травма головы при падении. Незамедлительно приехали врачи, но вскоре наступила смерть».

Apollo.lv сообщал, что возможная причина гибели игрока – несчастный случай с пиротехникой.