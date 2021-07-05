Коламбус
НХЛ
«Коламбус» выступил с заявлением по гибели Кивлениекса: он умер после падения и травмы головы
05 июля, 17:31
Голкипер сборной Латвии и «Коламбуса» Матисс Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет. «Коламбус» прокомментировал ситуацию:
«Коламбус» с глубокой скорбью сообщают, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матисс Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай – травма головы при падении. Незамедлительно приехали врачи, но вскоре наступила смерть».
Apollo.lv сообщал, что возможная причина гибели игрока – несчастный случай с пиротехникой.
- Кивлениекс дебютировал в НХЛ в 2020 году. Осенью-2020 он продлил контракт с «Коламбусом» на два года.
- В этом сезоне Кивлениекс провел в НХЛ два матча и пропустил семь шайб.
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