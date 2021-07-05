Умер вратарь Латвии и «Коламбуса». Клуб говорит об ударе головой при падении, полиция добавляет про неудачный фейерверк
Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс умер в возрасте 24 лет.
Латвийский сайт delfi.lv сообщил о смерти вратаря после инцидента с пиротехникой в честь празднования Дня независимости США, который отмечался 4 июля.
«Коламбус» выступил с соболезнованиями и объяснил, что произошло: «Травма головы при падении. Незамедлительно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть».
The Athletic цитирует сообщение полиции города Нови в штате Мичиган: «Кивлениекс поскользнулся, упал и ударился головой о бетон» при выходе из гидромассажной ванны». Он убегал оттуда из-за сбоя в фейерверке.
Соболезнования выразила НХЛ.
Ранее были слухи о том, что бракованный пиротехнический заряд угодил ему в грудь. Клубом и полицией они не были подтверждены.
Кивлениекс в юном возрасте уехал из Латвии для развития в североамериканских лигах. В USHL признавался лучшим вратарем лиги. В 2017-м он подписал контракт с фарм-клубом «Коламбуса».
В январе 2020-го он дебютировал в НХЛ. Клуб победил «Рейнджерс» 2:1, а Кивлениекс отразил 31 из 32 бросков. «Я даже не могу поверить, что это случилось», – говорил он после матча.
В том же сезоне он провел еще пять матчей, а в следующем – два в мае 2021-го против «Детройта»,
На ЧМ-2021 он сыграл четыре матча за сборную Латвии. Стартовал, как и вся команда, с сенсационной сухой победы 2:0 над Канадой, в которой отразил 38 бросков. Защитник Ралфс Фрейбергс сказал: «Кивлениекс был невероятен, ничего не отдал канадцам. Спасибо ему, он был большой частью этой победы».
Президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон и капитан клуба Ник Фолиньо отмечали улыбку игрока и хорошее настроение: «Он наслаждался жизнью, воплощая свою мечту».
«Люблю тебя, брат. Покойся с миром», – написал форвард Макс Доми.
В августе ему исполнилось бы 25 лет.