Умер вратарь Латвии и «Коламбуса». Клуб говорит об ударе головой при падении, полиция добавляет про неудачный фейерверк

Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс умер в возрасте 24 лет.

Латвийский сайт delfi.lv сообщил о смерти вратаря после инцидента с пиротехникой в честь празднования Дня независимости США, который отмечался 4 июля.

«Коламбус» выступил с соболезнованиями и объяснил, что произошло: «Травма головы при падении. Незамедлительно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть».

The Athletic цитирует сообщение полиции города Нови в штате Мичиган: «Кивлениекс поскользнулся, упал и ударился головой о бетон» при выходе из гидромассажной ванны». Он убегал оттуда из-за сбоя в фейерверке.

Соболезнования выразила НХЛ.

Ранее были слухи о том, что бракованный пиротехнический заряд угодил ему в грудь. Клубом и полицией они не были подтверждены.