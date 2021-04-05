Футболист в Подмосковье умер во время матча. Предварительный диагноз – аневризма, которую не покажет обычный медосмотр

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«Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал… Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», – рассказал тренер клуба Роман Шапкин.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за его жизнь. Но, к сожалению, потеряли парня», – слова гендиректора клуба Михаила Пузанова. Он добавил, что «парень был здоровее всех». На поле после случившегося выбежал отец игрока.

Журналист Артем Локалов спросил о подробностях у голкипера Ивана Заборовского (того самого, в которого угодила молния). «Хорошо знал Никиту, мы играли вместе. Никогда у него проблем со здоровьем не было», – сказал Заборовский. «Никита выбил мяч и упал, его затрясло», – передал он слова друга, который присутствовал на матче.

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Предварительный диагноз врачей – аневризма головного мозга. Официального заключения еще нет.

Известный врач Юрий Васильков дал комментарий: «Это нарушение сосудистой стенки с последующим выпячиванием. Аневризма фиксируется на обследовании — КТ и МРТ. Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли. Это симптом. Стандартный медосмотр — одно, а углубленная медицина — другое, она появляется только в большом футболе. Простой медицинский осмотр не покажет наличие аномалии в черепе».

Что еще известны про аневризмы:

Причиной может быть врожденная аномалия строения мозговых артерий.

Чаще всего они образуются в течение длительного времени.

Часто они не дают симптомов и проявляются только на КТ.

Лечение – хирургическим методом со вскрытием черепа или эмболизацией (с помощью катетера через артерию).

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