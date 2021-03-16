Хоккеист в МХЛ умер после попадания шайбы в голову. У больницы не было нужного оборудования для его лечения

Что было дальше?

В ярославской больнице Файзутдинова перевели в реанимацию. На следующий день стало известно, что врачи борются за жизнь Файзутдинова. Его брат Рамиль написал в соцсетях:

«Шайба попала в сонную артерию. На восьмой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца».

Мама Файзутдинова сказала, что хочет перевезти сына из ярославской больницы в московскую, потому что у местных врачей не было специальной аппаратуры для лечения. Она говорила: «Они [врачи] мне сказали, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия». При этом у семьи нет никаких претензий к врачам.

Пока что нет информации, почему семье Файзутдинова не удалось перевезти его в Москву.

Sports.ru цитирует спортивного врача Марию Бурову, которая в 2016-м говорила о попадании шайб в сонную артерию. Варианты, при которых это происходит, два: либо в шею сзади, либо в височную кость. Все шлемы хоккеистов защищают височную кость, но есть одна уязвимая зона – уши.

Кажется, туда Файзутдинову и попала шайба – после удара он упал, держась за ушную зону.