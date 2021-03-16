Хоккеист в МХЛ умер после попадания шайбы в голову. У больницы не было нужного оборудования для его лечения
Что произошло?
12 марта в Ярославле во время матча молодежек ярославского «Локомотива» и питерского «Динамо» шайба попала в голову игроку гостей Тимуру Файзутдинову. Он сразу же упал на лед. После удара некоторое время Файзутдинов был в сознании. Дальше он уже не смог покинуть площадку самостоятельно – его унесли на носилках.
Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов сказал: «Мы сразу связались с доктором МХК «Динамо» Санкт-Петербург и находимся с ним на связи. Мы ждем новой информации от врачей и надеемся на скорейшее улучшение состояния Тимура».
В Ярославль прибыли родители Файзутдинова и руководители клуба – «Динамо» взяло все расходы на лечение на себя. Эту ситуацию лично контролировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Что было дальше?
В ярославской больнице Файзутдинова перевели в реанимацию. На следующий день стало известно, что врачи борются за жизнь Файзутдинова. Его брат Рамиль написал в соцсетях:
«Шайба попала в сонную артерию. На восьмой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца».
Мама Файзутдинова сказала, что хочет перевезти сына из ярославской больницы в московскую, потому что у местных врачей не было специальной аппаратуры для лечения. Она говорила: «Они [врачи] мне сказали, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия». При этом у семьи нет никаких претензий к врачам.
Пока что нет информации, почему семье Файзутдинова не удалось перевезти его в Москву.
Sports.ru цитирует спортивного врача Марию Бурову, которая в 2016-м говорила о попадании шайб в сонную артерию. Варианты, при которых это происходит, два: либо в шею сзади, либо в височную кость. Все шлемы хоккеистов защищают височную кость, но есть одна уязвимая зона – уши.
Кажется, туда Файзутдинову и попала шайба – после удара он упал, держась за ушную зону.
Утром 16 марта Департамент здравоохранения Ярославской области сообщил:
«Состояние критическое, – так оценивают врачи больницы имени Соловьева состояние Тимура. – При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет.
Через несколько часов после этого Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Ему было 19 лет.
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Дмитрий Тювилин на своей странице в инстаграме выразил соболезнования семье Тимура Файзутдинова. «Локомотив» на официальном сайте тоже опубликовал пост, в котором соболезновал семье и близким Файзутдинова.
Матч ВХЛ между питерским «Динамо» и «Нефтяником», пройдет в память Тимуре Файзутдинова. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.
"Пока что нет информации, почему семье Файзутдинова не удалось перевезти его в Москву".
Думаю, дело только в нетранспортабельности. Состояние не позволило осуществить такую серьезную манипуляцию с пациентом, как транспортировка. Увы.