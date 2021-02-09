Умерла 104-летняя болельщица «Манчестер Сити». Она целовала Сильву, пила чай с Компани и ходила на стадион с 1930-го

В 104 года скончалась старейшая болельщица «Манчестер Сити» Вера Коэн. Она впервые купила абонемент на игру еще в 1930-м году:

«Раньше все было совсем по-другому. На моей первой игре на стадионе даже не было табло. Вместо него ходил мужчина с деревянной табличкой, на которой был написан счет».

В сентябре 2018-го Вера Коэн и ее 98-летняя сестра Ольга Халон вывели игроков «Ман Сити» в игре против «Фулхэма».