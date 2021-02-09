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#Вера Коэн #Футбол #АПЛ #Хосеп Гвардиола #Манчестер Сити #Венсан Компани

Умерла 104-летняя болельщица «Манчестер Сити». Она целовала Сильву, пила чай с Компани и ходила на стадион с 1930-го

вчера, 13:30

В 104 года скончалась старейшая болельщица «Манчестер Сити» Вера Коэн. Она впервые купила абонемент на игру еще в 1930-м году:

«Раньше все было совсем по-другому. На моей первой игре на  стадионе даже не было табло. Вместо него ходил мужчина с деревянной табличкой, на которой был написан счет».

В сентябре 2018-го Вера Коэн и ее 98-летняя сестра Ольга Халон вывели игроков «Ман Сити» в игре против «Фулхэма».

С Коэн поздоровался Гвардиола. Она была в восторге от него:

«Пеп потрясающий. Я благодарна ему за все, что он сделал с командой. Надеюсь, он останется с нами навсегда».

Любимый игрок Коэн – Давид Сильва. Он поцеловал ее перед той игрой с «Фулхэмом»:

«Я тогда спросила его: «Забьешь ради меня?» И он забил».

А в 2017-м в гости на чай с пирогом к Коэн заехал Венсан Компани.

Жизнь Коэн – большая история. Она была одним из семерых детей в семье, после школы работала на складе боеприпасов. В 70 лет у Коэн врачи нашли рак груди. Она с ним справилась, но ее дочь умерла от рака желудка в 55 лет.

В 86 лет Коэн занялась благотворительностью – пекла пироги на продажу, а вырученные деньги отдавала больнице.

«Манчестер Сити» уже выразил соболезнования семье Коэн. В том числе, ее сестре Ольге, которой сейчас сто лет.

Все фото: «Манчестер Сити»
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