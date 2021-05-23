Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Альфонсе Ареоля А. Ареоля
|Вра
|29
|35
|0
|0
|2
|0
|
17Иван Кавалейру Иван Кавалейру
|Нап
|28
|35
|3
|0
|2
|0
|
29Андре-Франк Замбо А. Замбо
|Пол
|26
|34
|0
|2
|4
|0
|
19Адемола Лукман А. Лукман
|Нап
|24
|34
|4
|4
|5
|0
|
14Бобби Рид Б. Рид
|Пол
|29
|32
|5
|2
|7
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|9
|14
|15
|40:46
|41
|
17
|38
|10
|9
|19
|33:55
|39
|
18
|38
|5
|13
|20
|27:53
|28
|
19
|38
|5
|11
|22
|35:76
|26
|
20
|38
|7
|2
|29
|20:63
|23
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