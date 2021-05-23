Фулхэм

Лондон
Fulham
Подписаться
Сайт
www.fulhamfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Крэвен Коттедж
Тренер
Марку Силва
М. Силва
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Альфонсе Ареоля А. Ареоля 		Вра 29 35 0 0 2 0
17
Иван Кавалейру Иван Кавалейру 		Нап 28 35 3 0 2 0
29
Андре-Франк Замбо А. Замбо 		Пол 26 34 0 2 4 0
19
Адемола Лукман А. Лукман 		Нап 24 34 4 4 5 0
14
Бобби Рид Б. Рид 		Пол 29 32 5 2 7 0
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Брайтон
38 9 14 15 40:46 41
17
Бернли
38 10 9 19 33:55 39
18
Фулхэм
38 5 13 20 27:53 28
19
Вест Бромвич
38 5 11 22 35:76 26
20
Шеффилд Юнайтед
38 7 2 29 20:63 23
Подробнее
Результаты
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл
2
Англия. Премьер-лига , 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
37 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
1
Англия. Премьер-лига , 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
Англия. Премьер-лига , 36 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
Англия. Премьер-лига , 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
34 тур
Челси
2
Фулхэм
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
Подробнее
Материалы
Уродливый памятник Майклу Джексону стоял у стадиона «Фулхэма». Владелец клуба посылал всех критиков и увез статую домой
#Майкл Джексон
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
#Виллиан
На разминке «Арсенала» потолкались два игрока – их разнимали несколько человек
#Арсенал
Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
#Фулхэм
Однажды Магат лечил игрока компрессом из сыра и вина
#Феликс Магат
Все материалы
Последние новости
Футбол
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
#АПЛ
Футбол
В «Фулхэме» случилась вспышка коронавируса. Игра с «Тоттенхэмом» перенесена
#коронавирус
Футбол
Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
#Ливерпуль
Футбол
Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса
#АПЛ
Футбол
Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года
#Папа Диоп
Футбол
Ляказетт – первый игрок, дважды забивший первый гол в сезоне АПЛ
#Александр Ляказетт
Все новости