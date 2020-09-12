На разминке «Арсенала» потолкались два игрока – их разнимали несколько человек

Первый момент – Себальос резко влетает в Нкетиа. Тот цепляет его за руку, случилась первая потасовка.

Второй момент – Нкетиа попытался резко сыграть в обыгрыше. Здесь уже завелся Себальос. Их растащили два игрока и кто-то из штаба Артеты. Колашинац вообще увел Нкетиа из «квадрата».

Нкетиа был в аренде в «Лидсе» до прошлой зимы и вернулся в «Арсенал» почти одновременно с назначением Артеты. Дани Себальос весь прошлый сезон провел в аренде в «Арсенале». В этом году клуб также продлил его аренду у «Реала».

И да, в соцсетях появились шутки на эту тему.