На разминке «Арсенала» потолкались два игрока – их разнимали несколько человек
В первом матче сезона-2020/21 АПЛ «Арсенал» приехал в гости к «Фулхэму». На разминке для команды случился неприятный эпизод – потолкались Эдди Нкетиа и Дани Себальос.
Первый момент – Себальос резко влетает в Нкетиа. Тот цепляет его за руку, случилась первая потасовка.
Второй момент – Нкетиа попытался резко сыграть в обыгрыше. Здесь уже завелся Себальос. Их растащили два игрока и кто-то из штаба Артеты. Колашинац вообще увел Нкетиа из «квадрата».
Нкетиа был в аренде в «Лидсе» до прошлой зимы и вернулся в «Арсенал» почти одновременно с назначением Артеты. Дани Себальос весь прошлый сезон провел в аренде в «Арсенале». В этом году клуб также продлил его аренду у «Реала».
И да, в соцсетях появились шутки на эту тему.
Спорили, кто лучше: Аршавин или ван Перси.