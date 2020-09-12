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Дани Себальос
Эдди Нкетиа
Фулхэм
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#Арсенал #Футбол #АПЛ #Фулхэм #Дани Себальос #Эдди Нкетиа

На разминке «Арсенала» потолкались два игрока – их разнимали несколько человек

12 сентября, 15:57

ZUMAPRESS/Global Look Press

В первом матче сезона-2020/21 АПЛ «Арсенал» приехал в гости к «Фулхэму». На разминке для команды случился неприятный эпизод – потолкались Эдди Нкетиа и Дани Себальос.

Первый момент – Себальос резко влетает в Нкетиа. Тот цепляет его за руку, случилась первая потасовка.

Второй момент – Нкетиа попытался резко сыграть в обыгрыше. Здесь уже завелся Себальос. Их растащили два игрока и кто-то из штаба Артеты. Колашинац вообще увел Нкетиа из «квадрата».

Нкетиа был в аренде в «Лидсе» до прошлой зимы и вернулся в «Арсенал» почти одновременно с назначением Артеты. Дани Себальос весь прошлый сезон провел в аренде в «Арсенале». В этом году клуб также продлил его аренду у «Реала».

И да, в соцсетях появились шутки на эту тему.

Комментарии (1)
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vladik12
12 сентября, 16:12

Спорили, кто лучше: Аршавин или ван Перси.

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