Одежда: Новости

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Футбол
Nike разорвал контракт с Гринвудом из «МЮ» после его ареста по подозрению в домашнем насилии
#Мэйсон Гринвуд
Разное
Adidas продаст Reebok за 2,1 миллиарда евро. Компания владела этим брендом 15 лет
#adidas
Баскетбол
Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом
#Кобе Брайант
Футбол
Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020
#Россия
2
Футбол
Клопп – лучший в АПЛ в сезоне-2019/20
#Юрген Клопп
Футбол
Nike вводит в РПЛ и АПЛ новый мяч. Он летает на 30% точнее
#Nike
Футбол
Joma – новый технический спонсор ЦСКА
#ЦСКА
Хоккей
Как распределились 700 шайб Овечкина в НХЛ
#Александр Овечкин
Одежда
Nike показал форму для скейтбординга, который впервые появится как вид спорта на Олимпиаде-2020
#одежда
Баскетбол
Вручение «Грэмми» – это бесконечные воспоминания о Кобе
#Кобе Брайант
Одежда
Болельщик сделал свадебный костюм с принтом «Арсенала» – собрал 26 тысяч лайков
#Арсенал
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