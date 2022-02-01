Мэйсон Гринвуд
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Манчестер Юнайтед
Nike
Nike разорвал контракт с Гринвудом из «МЮ» после его ареста по подозрению в домашнем насилии
01 февраля, 10:17
Nike стал первым спонсором Мэйсона Гринвуда, публично подтвердившим разрыв контракта с ним. Компания заявила, что «глубоко обеспокоена тревожными обвинениями и продолжит следить за ситуацией».
20-летний Гринвуд стал фигурантом дела о домашнем насилии после того, как 30 января в аккаунте его бывшей девушки появились фото с побоями и аудио с принуждением к сексу.
«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок, а вскоре после этого его сначала задержала полиция, а потом арестовала. На момент написания заметки он все еще находится под стражей.
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