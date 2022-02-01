Мэйсон Гринвуд
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Nike
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мэйсон Гринвуд #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Nike

Nike разорвал контракт с Гринвудом из «МЮ» после его ареста по подозрению в домашнем насилии

01 февраля, 10:17

Nike стал первым спонсором Мэйсона Гринвуда, публично подтвердившим разрыв контракта с ним. Компания заявила, что «глубоко обеспокоена тревожными обвинениями и продолжит следить за ситуацией».

20-летний Гринвуд стал фигурантом дела о домашнем насилии после того, как 30 января в аккаунте его бывшей девушки появились фото с побоями и аудио с принуждением к сексу.

«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок, а вскоре после этого его сначала задержала полиция, а потом арестовала. На момент написания заметки он все еще находится под стражей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
CNN
Еще по теме
Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мэйсон Гринвуд
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед
#Nike