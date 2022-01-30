Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис

В чем обвиняется Мэйсон Гринвуд?

Напоминаем полный контекст по ситуации с публикациями Харриет Робсон. Подпись к ее первому видео, где видна окровавленная губа: «Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле со мной делает». Далее шли фотографии разных частей тела с заметными синяками. Потом – несколько аудиофайлов. На них просматривалась октябрьская дата.

Аудио – отдельная история. Английские СМИ уже сделали расшифровку. Мужской голос принуждал Робсон к сексу. В конце звучат отчетливые угрозы: «Оттолкни меня еще раз и посмотришь, что с тобой будет». На этих аудиозаписях Робсон отказывалась подчиняться. Мужской голос там предположительно принадлежит Гринвуду. Это выясняет полиция.

Полиция обвиняет Гринвуда именно в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Изначально она отреагировала на появление в сети публикаций Робсон. С них и началось расследование. В такой ситуации Гринвуду грозит тюремный срок. Наказание может варьироваться от четырех до семи лет – все зависит от статьи. Пока полиция отвечает на все словами о разбирательстве.

Вот еще некоторые совместные фотографии Робсон и Гринвуда: