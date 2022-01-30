Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис
Футболист «МЮ» Мэйсон Гринвуд арестован. Он останется под стражей до завершения расследования. Перед появлением этих новостей «МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. Ситуация развивалась сутки и началась с утренних публикаций в соцсетях от Харриет Робсон. Сейчас они удалены. Краткое содержание мы сохранили в этом твите.
В чем обвиняется Мэйсон Гринвуд?
Напоминаем полный контекст по ситуации с публикациями Харриет Робсон. Подпись к ее первому видео, где видна окровавленная губа: «Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле со мной делает». Далее шли фотографии разных частей тела с заметными синяками. Потом – несколько аудиофайлов. На них просматривалась октябрьская дата.
Аудио – отдельная история. Английские СМИ уже сделали расшифровку. Мужской голос принуждал Робсон к сексу. В конце звучат отчетливые угрозы: «Оттолкни меня еще раз и посмотришь, что с тобой будет». На этих аудиозаписях Робсон отказывалась подчиняться. Мужской голос там предположительно принадлежит Гринвуду. Это выясняет полиция.
Полиция обвиняет Гринвуда именно в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Изначально она отреагировала на появление в сети публикаций Робсон. С них и началось расследование. В такой ситуации Гринвуду грозит тюремный срок. Наказание может варьироваться от четырех до семи лет – все зависит от статьи. Пока полиция отвечает на все словами о разбирательстве.
Вот еще некоторые совместные фотографии Робсон и Гринвуда:
Постам Харриет Робсон вообще можно доверять?
Везде распространяются скриншоты заявления отца Харриет Робсон. Он прокомментировал ситуацию в интервью Daily Mail. Все ссылки на него ведут в ленту новостей Daily Mail (новость удалена), но в соцсетях сохранились кадры. Люди активно критикуют слова отца Робсон. Основные фрагменты расшифровал Metro – там есть отдельные важные цитаты.
Что он говорил:
📌 «Вы не хотели бы знать, если бы подобное произошло с вашей дочерью».
📌 «Она сказала нам, что телефон был взломан. Мы посоветовали ей удалить посты».
📌 «Она опустошена и не хотела, чтобы это было выпущено».
📌 «В последние несколько месяцев их отношения не складывались».
Еще отец подтвердил, что Харриет Робсон сама написала заявление. И сказал, что Гринвуд был частью их семьи два или три года – еще во времена его игры за молодежную команду «МЮ». Все это подтверждается и прошлыми сообщениями об их отношениях. Робсон и Гринвуд учились в одной школе. Начали встречаться в 2019-м, в 2020-м расставались, но позже снова сошлись.
У Daily Mail сохранились подробности того воссоединения. В соцсетях тогда появилось видео, на котором Робсон держала игру для PS5 с подписью «Замена девушки». В том же материале есть комментарий одного из друзей Гринвуда: «Все пошло не так, когда он расстался с Харриет. У него возникли проблемы, а раньше такого не бывало. Надеюсь, что это начало их лучших времен».
Гринвуд благодарил Робсон за год отношений. Этого поста уже нет, но слова из него остались в перепечатках на сайтах: «Первый год завершен. Какой же это был удивительный год вместе с тобой. Спасибо, что была рядом каждый день. Я не мог и мечтать о лучшем. Люблю тебя». Сама Робсон развивала модельную карьеру и раньше постоянно показывала Гринвуда.
Сервис SocialBlade отслеживает изменение количества подписчиков в профилях людей в соцсетях. Мы проверили через него инстаграм Харриет Робсон. Там указано, что 29 января у ее профиля было 197 тысяч подписчиков. Теперь их количество постоянно растет – к вечеру 30 января на Робсон подписаны уже более 560 тысяч человек.
Сейчас в соцсетях Робсон не осталось фотографий с Гринвудом. Она почистила и профиль в инстаграме – теперь там всего девять публикаций. Под этим постом фанаты оставили более 11700 комментариев. Там постоянно появляются новые слова поддержки. У ее предыдущего поста есть только 260 комментариев. Обычно посты Робсон не собирают более 5 тысяч реакций.
Что значит для «МЮ» отсутствие Гринвуда? Какие еще скандалы были вокруг него?
В январских матчах Гринвуд постоянно выходил в старте «МЮ». Всего за сезон он забил пять голов в 18 матчах АПЛ. Три из них были в августе, когда фанаты «МЮ» признали Гринвуда лучшим игроком месяца. «МЮ» выиграл четыре из пяти матчей в сезоне, где забивал Гринвуд. В игре с «Саутгемптоном» его гол принес команде ничью, против «Кристал Пэлас» был победный ассист.
Важно: это не первый скандал в карьере Гринвуда. Другой был связан со сборной Англии. В сентябре 2020-го Фоден и Гринвуд позвали девушек в отель, когда находились в расположении сборной. Тогда они нарушили карантин и получили отстранение от матча. Позже Гринвуд публично извинился и пообещал исправиться. Заодно рассказал, что вдыхал веселящий газ.
Новый скандал бьет по репутации Гринвуда на уровне спонсоров. The Athletic связался с представителями Nike. Те утверждают, что отслеживают ситуацию и переживают из-за поступка Гринвуда. Всеми контрактными делами Гринвуда занимается его отец. Это он выбивал у «МЮ» продление соглашения до 2025 года и находил для Гринвуда спонсоров.