Идеальный бомбардир – это Гринвуд из «МЮ». Ломает систему ожидаемых голов и бьет с обеих ног
Мэйсону Гринвуду 18 лет. Он проводит первый сезон на взрослом уровне. В 43 матчах за «МЮ» он забил 15 голов и отдал 5 голевых.
Сейчас он третий бомбардир команды в сезоне. А голов за клуб у него уже больше, чем у Фалькао, Санчеса и Ди Марии вместе взятых.
Но главная уникальность Гринвуда в том, что он лучше всех в топ-лигах реализует моменты. Просто уничтожает продвинутую статистику: по ожидаемым голам (xG) он должен забить 3 гола в АПЛ, а уже настрелял 9.
Никто в Европе не забивает так часто из неочевидных позиций в чемпионатах. Если брать в расчет еще и еврокубки, то только у Холанда схожие цифры реализации.
Чем выше игрок, тем у него лучшее соотношение количества голов к xG. Чем правее, тем он чаще бьет.
В чем его секрет – откуда такая реализация?
Гринвуд ломает систему ожидаемых голов, потому что много забивает из неочевидных позиций: с острого угла, из-за штрафной, под давлением защитников.
В таких условиях сложно даже попасть по воротам. А если и попадаешь, то у вратаря обычно хорошая вероятность отбить. Но Гринвуд попадает, и вратари не ловят.
Тайны его ударов:
• Он почти всегда бьет сильно – с подъема. При этом уникально точно – сильные удары от обычных футболистов не летят с такой стабильной точностью.
• Гринвуд бьет, почти не замахиваясь. При обработке мяча ему нужно меньше миллисекунд, чтобы нанести удар.
• Отсутствие долгого и большого замаха + быстрота ног = вратари просто не успевают увидеть момент удара. Все происходит настолько быстро, а удары настолько сильные и точные, что вратари их словить не могут.
• Гринвуд одинаково хорошо бьет обеими ногами. Ему без разницы.
Амбидекстрия – способность человека выполнять двигательные действия с одинаковой скоростью и эффективностью обеими руками (ногами)
Формально Гринвуд левша. Но это формально. 10 голов в этом сезоне он забил левой, 6 – правой. В прошлом сезоне (за молодежку «МЮ»), наоборот, доминировала правая нога: из 33 голов – 14 левой и 19 правой.
Натренировал? Или талант? Марк Сеньор видел Гринвуда, когда он только пришел в «МЮ»:
«В 6 лет он одинаково хорошо владел обеими ногами. Он лупил в нижние углы с обеих ног – у вратарей не было шансов. В свои 6-7 лет он бил как 13-летний парень».
Еще Гринвуд не бьет пенальти левой ногой. Причина шикарная: в 12 лет он не забил с левой ноги. И с тех пор считает, что правая более везучая для пенальти.
Три отзыва о его двуногости:
1) Тренер академии «МЮ» Клейтон Блэкмор: «Он первый на моей памяти, кто бьет пенальти и штрафные нерабочей ногой. В академии я видел, как он исполнял штрафной удар более слабой правой ногой с 23 метров. До него я никогда не встречал таких футболистов».
2) Люк Шоу: «Он использует обе ноги. Иногда он бьет штрафной правой, затем подает угловой левой. Когда он впервые пришел на тренировку и сделал это, ребята такие: «Что этот парень делает?» Никто из нас по-настоящему не знал его, и мы были слегка шокированы».
3) Сульшер: «Его удары с обеих ног даже не 50 на 50, а скорее 60 на 60! Криштиану тоже бьет с левой, но Мэйсон делает это просто исключительно. У него невероятная техника удара».
Сульшер уже считает его великим
Прошлым летом «МЮ» продал Лукаку и не купил нападающего на замену. Сульшер решил, что Марсьяль и Рэшфорд справятся сами, а Гринвуд постепенно вольется в состав.
Год назад такая вера в 17-летнего мальчика казалось отчаянной. Но Сульшер что-то знал. Есть даже версия, что «Юнайтед» тогда отказался от Холанда, чтобы не отнимать игровое время у Гринвуда.
Весь сезон Сульшер расхваливает Гринвуда:
☄️ «У него потрясающее завершение атак. Он уже лучше, чем был я. Знаю ли я другого игрока, который бы в свои 18 лет забивал голы такими мощными и прицельными ударами? Нет».
🏆 «Гринвуд больше форвард, чем Рэшфорд и Марсьяль».
⚽️ «Конечно, я видел Уэйна Руни в этом возрасте, но Мэйсон специалист по завершению атак, он специалист по забитым голам. Он четко знает, что делать с мячом, когда он на поле. Если он бьет по мячу, значит, он забивает. И он станет только лучше».
✨ «Он фантастический мальчик, который любит футбол, и он получает результат и награды за свою тяжелую работу».
✅ «Мы всегда знали, что этот парень – один из лучших завершителей атак у нас. Надо только доставить ему мяч в районе штрафной, и что-нибудь случится».
⚡ «У Мэйсона один из лучших, если не лучший удар среди игроков, с которыми я работал и которых видел. Он так хладнокровен».
И про слабые места Гринвуда. Сульшер говорит, что ему нужно улучшить:
Раз: «Если он научится забивать головой – станет полноценным нападающим».
Два: «Он должен брать на себя больше, как это делает Рэшфорд».
Бонусы
• В первой игре (в 6 лет) за «Галифакс» (там готовят к поступлению в академию «МЮ») Гринвуд забил 16 голов, команда выиграла 16:1.
• Красивая история от Сульшера: «Его папа показал мне фотографию нас вместе, когда ему было семь лет. Тогда мой сын Ноа тренировался в Клиффе. Ему было 8 лет, а Мэйсону 7. Гринвуд выделялся на фоне остальных, поэтому я сфотографировал его и Ноа вместе. Уже тогда я знал, что он станет игроком «МЮ».
• В 13 лет Гринвуд побил рекорд стометровки среди сверстников в Англии. Федерация легкой атлетики обращалась к его родителям, но семья отказалась. Гринвуду был нужен только футбол.
• Он самый молодой игрок, забивавший за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках (17 лет и 353 дня).
• Чаще всего он играет на правом фланге атаки, но в этом сезоне Сульшер уже 14 раз выпускал его на позиции центрального нападающего. В академии он играл вообще везде. И даже сейчас в «Юнайтед» у него есть свобода: по ходу матчей он перемещается по всем зонам атаки.
• Сейчас Гринвуд – лидер «МЮ» в АПЛ по количеству касаний в чужих штрафных.
• Позапрошлый сезон (2017/18) он играл в командe U18 (ему было 16) и забил 16 голов в 17 играх. В прошлом сезоне он наколотил 15 голов в 13 играх за молодежку.
Монстр. Просто монстр.
Телеграм канал Валеры Полевикова – такой же хлесткий, как удары Гринвуда
Фото на плашках: imago-images.de/Global Look Press