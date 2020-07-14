Идеальный бомбардир – это Гринвуд из «МЮ». Ломает систему ожидаемых голов и бьет с обеих ног

Мэйсону Гринвуду 18 лет. Он проводит первый сезон на взрослом уровне. В 43 матчах за «МЮ» он забил 15 голов и отдал 5 голевых.

Сейчас он третий бомбардир команды в сезоне. А голов за клуб у него уже больше, чем у Фалькао, Санчеса и Ди Марии вместе взятых.

Но главная уникальность Гринвуда в том, что он лучше всех в топ-лигах реализует моменты. Просто уничтожает продвинутую статистику: по ожидаемым голам (xG) он должен забить 3 гола в АПЛ, а уже настрелял 9.