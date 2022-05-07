Манчестер Юнайтед

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Давид Де Хеа Д. Де Хеа 		Вра 31 36 0 0 0 0
18
Бруну Фернандеш Б. Фернандеш 		Пол 27 33 10 6 9 0
5
Гарри Магуайр Г. Магуайр 		Защ 29 27 1 0 7 1
7
Криштиану Роналду К. Роналду 		Нап 37 26 18 3 6 0
39
Скотт Мактоминей С. Мактоминей 		Пол 25 26 1 1 9 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Брайтон
-:-
Манчестер Юнайтед
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Брайтон
-
Манчестер Юнайтед
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Кристал Пэлас
-:-
Манчестер Юнайтед
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Кристал Пэлас
-
Манчестер Юнайтед
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Арсенал
34 20 3 11 54:41 63
5
Тоттенхэм
34 19 4 11 59:39 61
6
Манчестер Юнайтед
36 16 10 10 57:52 58
7
Вест Хэм
35 15 7 13 53:46 52
8
Вулверхэмптон
34 15 4 15 33:32 49
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Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Брентфорд
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
35 тур
Манчестер Юнайтед
3
Брентфорд
0
Англия. Премьер-лига , 35 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 21:45
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Челси
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 21:45
37 тур
Манчестер Юнайтед
1
Челси
1
Англия. Премьер-лига , 37 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 14:30
Арсенал
3 : 1
Манчестер Юнайтед
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 14:30
34 тур
Арсенал
3
Манчестер Юнайтед
1
Англия. Премьер-лига , 34 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Манчестер Юнайтед
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
30 тур
Ливерпуль
4
Манчестер Юнайтед
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Норвич Сити
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
33 тур
Манчестер Юнайтед
3
Норвич Сити
2
Англия. Премьер-лига , 33 тур
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