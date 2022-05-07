Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Давид Де Хеа Д. Де Хеа
|Вра
|31
|36
|0
|0
|0
|0
|
18Бруну Фернандеш Б. Фернандеш
|Пол
|27
|33
|10
|6
|9
|0
|
5Гарри Магуайр Г. Магуайр
|Защ
|29
|27
|1
|0
|7
|1
|
7Криштиану Роналду К. Роналду
|Нап
|37
|26
|18
|3
|6
|0
|
39Скотт Мактоминей С. Мактоминей
|Пол
|25
|26
|1
|1
|9
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|34
|20
|3
|11
|54:41
|63
|
5
|34
|19
|4
|11
|59:39
|61
|
6
|36
|16
|10
|10
|57:52
|58
|
7
|35
|15
|7
|13
|53:46
|52
|
8
|34
|15
|4
|15
|33:32
|49
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