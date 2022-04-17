«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Обзор, прогноз и ставки на матч: 19 апреля

Угадайте победителя матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед

«Ливерпуль» выиграл у «МЮ» два последних матча с общим счетом 9:2. В АПЛ у «МЮ» не было побед в играх с «Ливерпулем» с 2018 года. Но за этот срок случился проход соперника в Кубке Англии (3:2).

Неожиданная проблема «Ливерпуля» – оборона. За последние четыре матча во всех турнирах клуб пропустил восемь голов. Перед этим «Ливерпуль» шел на серии из четырех игр без пропущенных мячей.

В составе «Ливерпуля» нет потерь перед предстоящим матчем. У «МЮ» травмированы Мактоминей, Фред, Кавани и Шоу. 16 апреля «МЮ» прервал серию без побед: с помощью хет-трика Роналду обыгран «Норвич» (3:2).

«Ливерпуль» идет на втором месте в Премьер-лиге. Команда набрала 73 очка за 31 матч. «Манчестер Юнайтед» пока занимает пятое место и имеет 54 очка за 32 игры. «Ливерпуль» забил на 27 голов больше, чем «МЮ». И пропустил на 22 мяча меньше.