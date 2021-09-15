АПЛ

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Все про скандал с Роналду: выбил телефон из рук фаната – фанатом оказался подросток с аутизмом
#Криштиану Роналду
Экоактивисист выбежал на поле и привязал себя за шею к штанге на матче АПЛ – это акция против добычи нефти в Северном море
#АПЛ
30 причесок Поля Погба, по которым мы будем скучать – теперь он побрился наголо
#Поль Погба
Разбираем беды «Челси» из-за санкций против Абрамовича: магазин закрыт, трансферы запрещены, спонсор уходит, продажа клуба на паузе
#Челси
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
Роман Абрамович продает «Челси». Вот его прощальное письмо
#Роман Абрамович
Что означает «Абрамович передал контроль над «Челси». Он еще владелец? У него есть власть? Что там за фонд?
#Роман Абрамович
Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего
#Харви Эллиотт
Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
#Футбол
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
Игрок «Вест Хэм» Зума ударил кота дома – и видео этого попало в соцсети. Полиция не заведет дело, но все ругают и требуют наказания
#Курт Зума
Как все отменяют Гринвуда через 48 часов после ареста: «МЮ» удалил из магазина, FIFA 22 – из игры, партнеры отписались
#Мэйсон Гринвуд
Онлайн последнего дня трансферного окна: Обамеянг в «Барселоне» и другие переходы
#Донни ван де Бек
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
#Юрий Семин
Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис
#Мэйсон Гринвуд
Роналду на день рождения девушки спроецировал ее портрет на самый высокий небоскреб мира – «Бурдж-Халифа» в Дубае. Да, портрет длиной 800 метров!
#Криштиану Роналду
Ужасные недели лидера «МЮ»: перенес кардиомонитор в сердце и ковид, сын на Рождество попал в больницу, а на дом напали грабители
#Виктор Линделеф
Лукаку дал интервью о любви к «Интеру» – и теперь все шутят, как он фанатеет от «Интерстеллара», «Интердевочки» и интернета
#Ромелу Лукаку
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
#Челси
Игрок «Ман Сити» Менди уже полгода в тюрьме: суд только летом, семь обвинений в изнасиловании, его имя удалено из фифы и магазина клуба
#Бенжамен Менди
Клопп нервничает из-за коронавируса: не возьмет в команду без вакцины, называет фанатов идиотами за рукопожатия, злится, если нет санитайзера
#Юрген Клопп
Омикрон в Европе: Голландия ввела локдаун, в Великобритании растет число зараженных, Германия частично закрывается
#коронавирус
Быстрые истории о вратаре Англии: любит шаурму, заплакал из-за первоапрельской шутки, после ЧМ уехал строить родителям сарай
#Джордан Пикфорд
Матч «Лидс» – «Арсенал» чудом уцелел в почти отмененном туре АПЛ и напомнил молодежную лигу: 20-летние забивали, 15-летний сидел в запасе
#АПЛ
АПЛ снова ломается из-за ковида. «Омикрон» накрывает Великобританию, матчи отменяются, а клубы хотят учитывать вакцинацию при трансферах
#АПЛ
Джеррард вернулся к «Ливерпулю» как соперник – и этого особо никто не заметил: от клуба никакой реакции, зато хоть фанаты похлопали
#Стивен Джеррард
Глупое удаление в игре с «Ман Сити»: игрок за 48 секунд получил две желтые. Даже Гвардиола не понимает, как так вышло
#Рауль Хименес
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
«МЮ» готовит трансфер Вернера. Клуб нанял отца его девушки на должность психолога, а Рангник тепло общается с Вернером уже пять лет
#Тимо Вернер
Все считают Клоппа идеальным. Для баланса мы попробовали собрать истории, где он плохой. И у нас (почти) ничего не получилось!
#Юрген Клопп
Очень необычный эпизод в АПЛ: игрок «МЮ» наступил на своего вратаря – в этот момент «Арсенал» забил. И судья засчитал гол
#АПЛ
Тренеры АПЛ радуются приходу Рангника в лигу. Тухель вообще считает, что без него работал бы в баре
#Ральф Рангник
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро