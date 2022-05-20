«Эвертон» сделал камбэк и остался в АПЛ: фанаты вырвались на поле и праздновали, а один даже подрался с Виейра (но неудачно)
«Эвертон», который большую часть сезона шел в нижней части таблицы, все-таки сохранил место в АПЛ. В предпоследнем туре он принимал «Кристал Пэлас» – и сумел победить, отыгравшись с 0:2. Контекст:
- «Эвертон» проводит очень тяжелый сезон. Команда сменила четырех главных тренеров (один из них был исполняющим обязанности), но проиграла большую часть матчей (20 из 39).
- С 11-го тура клуб не поднимался в верхнюю часть таблицы, а к концу сезона и вовсе оказался под угрозой вылета. Ему требовалось три очка в трех последних турах, чтобы обеспечить себе место в лиге.
- Матч с «Пэлас» не был решающим, но в последнем туре «Эвертон» играет с «Арсеналом» – шансов на победу с ним было бы меньше.
«Пэлас» забил первым и уже к концу тайма вел 2:0. Команды ушли на перерыв, но когда они вернулись, «Эвертон» заиграл по-другому. К 75-й минуте он сравнял, а за пять минут до конца Доминик Калверт-Льюин забил победный – 3:2.
Фанаты вырвались на поле и стали праздновать сначала камбэк, а после окончания матча – навылет из АПЛ. Они обнимались с игроками «Эвертона», жгли файеры и пели песни.
Одним из моментов, на который медиа не сразу обратили внимание, стала стычка болельщика «Эверотна» и Патрика Виейра – главного тренера «Пэлас». Мы не можем вставить видео эпизода, так как оно загружено в запрещенные или закрытые в России соцсети, поэтому вставляем скриншот.
Виейра шел через поле к подтрибунному помещению, когда рядом с ним остановился фанат и стал активно жестикулировать. Сначала Виейра не обращал на него внимания, но потом ударил его и повалил на землю. Вокруг собрались другие болельщики и разняли их. Во время пресс-конференции Виейра не стал комментировать произошедшее: «Мне нечего сказать об этом».
Пока никаких официальных заявлений со стороны клубов или федерации Англии не было – неизвестно, грозит ли Виейра или «Эвертону» наказание из-за конфликта.
Обновление: полиция начала расследование произошедшего.
«Эвертон» в следующем сезоне проведет 69-й год подряд в высшем дивизионе – он не вылетал из него с 1954 года. Теперь за право остаться в АПЛ борются только «Бернли» и «Лидс». Кто из них останется в лиге, решится в последнем туре. Чемпион тоже определится в последнем туре: «Сити» на одно очко опережает «Ливерпуль» и чтобы гарантировать себе второе чемпионство подряд, ему нужно победить «Астон Виллу».