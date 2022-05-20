«Эвертон» сделал камбэк и остался в АПЛ: фанаты вырвались на поле и праздновали, а один даже подрался с Виейра (но неудачно)

«Эвертон», который большую часть сезона шел в нижней части таблицы, все-таки сохранил место в АПЛ. В предпоследнем туре он принимал «Кристал Пэлас» – и сумел победить, отыгравшись с 0:2. Контекст:

«Эвертон» проводит очень тяжелый сезон. Команда сменила четырех главных тренеров (один из них был исполняющим обязанности), но проиграла большую часть матчей (20 из 39).

С 11-го тура клуб не поднимался в верхнюю часть таблицы, а к концу сезона и вовсе оказался под угрозой вылета. Ему требовалось три очка в трех последних турах, чтобы обеспечить себе место в лиге.

Матч с «Пэлас» не был решающим, но в последнем туре «Эвертон» играет с «Арсеналом» – шансов на победу с ним было бы меньше.

«Пэлас» забил первым и уже к концу тайма вел 2:0. Команды ушли на перерыв, но когда они вернулись, «Эвертон» заиграл по-другому. К 75-й минуте он сравнял, а за пять минут до конца Доминик Калверт-Льюин забил победный – 3:2.

Фанаты вырвались на поле и стали праздновать сначала камбэк, а после окончания матча – навылет из АПЛ. Они обнимались с игроками «Эвертона», жгли файеры и пели песни.